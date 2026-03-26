Advertisement

تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": هكذا يقوم بإطلاق الصواريخ بشكلٍ كثيف

26-03-2026 | 13:25
تقرير إسرائيليّ عن حزب الله: هكذا يقوم بإطلاق الصواريخ بشكلٍ كثيف
تقرير إسرائيليّ عن حزب الله: هكذا يقوم بإطلاق الصواريخ بشكلٍ كثيف photos 0
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّ تحدّثت عن تزايد وتيرة قصف "حزب الله"، وإطلاقه الرشقات الصاروخية نحو قوات الجيش الإسرائيلي، ولفتت إلى تنفيذه 500 عملية إطلاق في يوم واحد.
 
وقالت الصحيفة الإسرائيليّة، إنّ "حزب الله" يقوم بإطلاق مئات الصواريخ يوميا باتّجاه إسرائيل ونحو القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان". 

وأضافت: "في الأيام الأخيرة، أطلق "حزب الله" بين 150 و200 صاروخ يوميا، حيث يتم توجيه حوالي 70% منها نحو القوات المتوغلة، بينما يعبر حوالي 30% منها إلى داخل إسرائيل، وفي الغالب، يتم اعتراض الرشقات الصاروخية الموجهة نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

وأشارت الصحيفة إلى أنّه "يوم أمس الأربعاء، أطلق "حزب الله" الصواريخ بمعدل مرتفع جدا مقارنة بالأيام الأخرى، فوصل إلى ذروة بلغت حوالي 500 صاروخ. عبر حوالي 100 من تلك الصواريخ إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، حيث تمّ اعتراض بعضها وسقط البعض الآخر".

وأوضحت أنّ "القوات الإسرائيلية التي تتعرض للقصف تستعين ببطاريات "القبة الحديدية". ويدخل الجنود إلى الآليات العسكرية أثناء القصف ويتحصنون بها. وقد أصيب عدد من الجنود بالفعل في مواقعهم نتيجة شظايا القذائف الصاروخية".

وذكرت أنّ "مقاتلي "حزب الله" يقومون بإطلاق الصواريخ من عمق المنطقة بشكل مباغت وسريع، وثم يتحركون فورا، سواء سيرا على الأقدام أو بواسطة مركبات، إلى نقطة الإطلاق التالية".

وأفادت الصحيفة أنّ "الأيام الأخيرة سجلت سلسلة من الحوادث في جنوب لبنان، إحداها "كانت قاتلة"، حيث قتل الرقيب أول أوري غرينبرغ، وهو مقاتل في وحدة "سييرت غولاني" ويبلغ من العمر 21 عاماً من بيتاح تكفا، في اشتباك مع مقاتلي "حزب الله".
 
وتابعت: "في حادثة أخرى مساء أمس، أصيب مقاتل من "غولاني" بجروح خطيرة جراء سقوط قذيفة هاون نحو القوات الإسرائيليّة في جنوب لبنان، كما أصيب إلى جانبه ضابط وجنديان بجروح طفيفة؛ وفي واقعة إضافية، أصيب جندي احتياط بجروح خطيرة جراء قذيفة هاون، وأصيب جندي آخر وقائد كتيبة احتياط بجروح طفيفة؛ وفي الليلة الماضية، أصيب ضابط بجروح متوسطة بنيران القوات الإسرائيلية، وتم إجلاء 14 جنديا إلى المستشفى خشية إصابتهم بانخفاض حاد في درجة حرارة الجسم". (روسيا اليوم)
Advertisement
