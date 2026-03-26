تصعيد "حزب الله".. هل له علاقة بالمفاوضات؟





كان لافتا إطلاق " " عددا كبيرا من الصواريخ والطائرات المسيّرة خلال الساعات الماضية باتّجاه ، واستخدامه أنواعاً جديدة من القذائف، وخصوصاً تلك التي تحتوي على رؤوس عنقودية.



وفي هذا السياق، علق مرجع عسكري على تصعيد "حزب الله" وتيرة قصفه، وأشار إلى أن عمليات "الحزب" تترافق مع تصريح الأميركية بإجراء محادثات مع لإنهاء الحرب، وبعد تقديم شروطها التي تتضمن وقفاً للإعتداءات في ".



وأضاف المرجع عينه، أن "حزب الله" يُصعد كيّ يشمل أي إتّفاق لبنان، وهو يظهر لإسرائيل أنه قادر على إطلاق أعداد كبيرة من المقذوفات، وقادر على أكثر، إنّ لم تُوقف الحرب على لبنان".

