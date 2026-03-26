مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 26/3/2026

* مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"

في اليوم الرابع والعشرين للحرب على لم تسترح آلة القتل والتدمير ولا سيما في عمق جغرافيا الجنوب.

وأما عند المساحة المتاخمة للحدود فثمة ملاحم حقيقية يسطرها المقاومون في مواجهتهم قوات النخبة في جيش الإحتلال والتي تحاول التوغل في هذه القرية أو تلك موقعين فيها خسائر بشرية ومادية.

في الخسائر البشرية اعتراف إسرائيلي بمقتل ضابط وجرح خمسة عشر جنديا.

وفي الأضرار المادية مجازر تصيب دبابات الميركافا التي تحول عشرون منها إلى خردة محروقة بنيران الصواريخ الموجهة التي استخدمها المقاومون ولا سيما عند محور الطيبة والقنطرة.

وأبعد من الحدود كثفت المقاومة هجماتها بالمسيرات الإنقضاضية والصليات الصاروخية على أهداف عسكرية واستراتيجية من كريات شمونة ونهاريا مرورا بحيفا وصفد وبحيرة طبريا وصولا إلى مقر وزارة الحرب في وسط تل أبيب.

ووصفت وسائل الإعلام العبرية الساعات الأخيرة بأنها كانت الأعنف من حيث حجم النيران مشيرة إلى أن ستين صاروخا وخمس مسيرات أطلقت خلال ست ساعات فقط صباح اليوم من لبنان.

وتحت وطأة نيران المقاومة لاحظ مراسلون صحافيون صهاينة في تقارير لهم من منطقة الحدود أن جيشهم يواجه معركة استنزاف شرسة وسخروا من تكرار إسرائيل تجربة سبق أن أثبتت فشلها في لبنان.

ورغم هذا المأزق تسابق المسؤولون الإسرائيليون والمصادر العسكرية إلى توجيه التهديدات بمواصلة الحرب على لبنان من دون ربطها بملف إيران.

وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن جيشه في طور توسيع المنطقة العازلة في الجنوب فيما قال وزير حربه يسرائيل كاتس أن إسرائيل تنوي الإستيلاء على عشر مساحة لبنان.

وبحسب تسريبات عبر الإعلام العبري فإن كيان العدو الإسرائيلي سينقل حدوده الشمالية ثمانية كيلومترات وصولا إلى مشارف صور بحيث يسيطر جيشه على ثمانية عشر موقعا متقدما في المنطقة.

على المستوى الداخلي جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي قاطعها وزراء الثنائي الوطني الأربعة احتجاجا على قرار طرد السفير الإيراني في لبناناما الوزير الخامس فادي مكي الذي كان قد التزم مع الثنائي وأعطى كلمته بعدم حضور الجلسة فعاد و"غير رأيه" واختار ان يتسلل الى السراي خلسة من باب خلفي للمشاركة في الجلسة مبررا فعلته في بيان تنظيري...علما ان شرف الرجل هو الكلمة.

وفي بيروت اليوم المصري بدر عبد العاطي الذي جال على رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة مشددا على دعم بلاده للبنان سياسيا وإنسانيا وماديا ومشيرا إلى أن القاهرة تسخر اتصالاتها الدولية والإقليمية لمنع توسع دائرة التصعيد.

والتصعيد يركب موجته الرئيس الأميركي ومعه العدو الإسرئيلي في حربهما على إيران. ويستخدم دونالد ترامب في هذا التصعيد قاعدة العصا والجزرة فيمد يد التفاوض لطهران ويضع أصبع يده الأخرى على الزناد.

وفيما يترقب الجميع نتائج حراكات الوسطاء وفي مقدمهم الباكستاني هدد البنتاغون بتوجيه ضربة قاضية كبرى إلى الجمهورية الإسلامية وقالت مصادر إعلامية أميركية أن من خيارات ترامب الإستيلاء على جزر مثل (خارك) و(لارك) و(أبو موسى).

وأما إسرائيل المتوجسة من إقدام ترامب على قرار لا ترغب فيه فقد سربت أن ثمة احتمالا لإعلان الرئيس الأميركي وقف النار في حلول السبت المقبل.

* مقدمة الـ"أم تي في"

"لا تراجع عن قرار طرد السفير الايراني، وما حدا بدو يدافع عن ايران".

تحت هذا العنوان انعقد في السراي اليوم. ومع ان وزراء الثنائي الاربعة لم يشاركوا، فان حضور الوزير الشيعي الخامس فادي مكي اوحى ان المكون الشيعي يريد ترك الباب مفتوحا امام العودة الى الحكومة، وان مقاطعة جلسات مجلس الوزراء يرجح ان تكون لمرة واحدة.

ذاك ان أركان الثنائي يعرفون جيدا ان ما كتب قد كتب، وان قرار الطرد نهائي وخصوصا انه اتخذ بالتكافل والتضامن مع رئيسي الجمهورية والحكومة، وهم لا يريدون للمقاطعة ان تكون دائمة حتى لا يخرجوا من دائرة القرار في السلطة التنفيذية.

بالتوازي، مع تبدل الواقع السياسي فان الواقع الميداني يتغير يوما بعد يوم.

فالقوات الاسرائيلية، وفق مصادر عسكرية لبنانية، سيطرت على بلدات الصف الاول في الجنوب وتسعى الى التقدم في بلدات الصف الثاني.

ووفق التقارير الاسرائيلية فان الهدف النهائي هو التوصل الى تجريد من كل اسلحته في الجنوب، ما يشكل رافعة للدفع نحو نزع سلاح الحزب في كل لبنان.

إقليميا، اجواء الانفراج تتبدد، وإمكانات التوصل الى اتفاق بين ايران واميركا تتضاءل.

فايران، على ما يبدو، لم تستطع ان تتقبل الشروط الاميركية التعجيزية الخمسة عشر، بعدما وصفتها بأنها احادية الجانب وغير عادلة.

وعليه، فان احتمالات استمرار الحرب تتزايد.

وفي هذا الاطار بالذات توقع الرئيس دونالد ترامب ان تستغرق المهمة العسكرية الاميركية من أربعة الى ستة اسابيع، فيما اشارت معلومات عسكرية إلى أن واشنطن تدرس امكان توسيع نطاق عملياتها العسكرية التي قد يكون من ضمنها شن عمليات برية على الاراضي والجزر الايرانية.

* مقدمة "المنار"

قضى على القوات الجوية الإيرانية وكذلك البحرية، وهزم الجمهورية الإسلامية للمرة المئة خلال عشرين يوما، وما نامت عيناه وهو يبحث عمن يعينه لفتح مضيق هرمز الذي تحكم امساكه القوات الايرانية، وتطبق به على مصادر الطاقة التي هي شريان حياة ترامب السياسية والاقتصادية.

إنه دونالد ترامب، القائد المجنون لقوة عالقة بين خياراتها الصعبة بفعل حسابات رئيسها الخاطئة، أو التي حمسه عليها بنيامين نتنياهو وبعض الواهمين في إدارته وبالمنطقة.

وبات العالم اليوم يغلي مع مياه الخليج ونفطه، والخيارات تضيق والخسائر تكبر وتهدد الأميركي وحلفاءه قبل خصومهووأعدائه.

وكدونالد ترامب هو بنيامين نتنياهو الموغل بارتكاب المجازر وفعل التدمير دون رسم أفق لمعركة باتت تأكل جبهته الداخلية التي بدأت أصواتها بالارتفاع من بين الصواريخ الإيرانية وصواريخ حزب الله التي تصيب أهدافا استراتيجية وتكبده خسائر لم تستطع الرقابة حجبها كلها، حتى وقف مستوطنوه بين الدمار رافعين أعالي صوتهم وبكائهم أمام عدسات الإعلام مطالبينه بوقف الحرب.

وأما قواته ودباباته الواقفة على جمر القرى الجنوبية، فعنوان آخر لأزمته، حيث تكلفهم كل عدة أمتار من التقدم خسائر كبيرة بالعديد والعتاد، فيما هيبة جيشه تصاب بعصف صواريخ المقاومة ودباباتها وهي تحيلها خردة أمام عدسات الكاميرات كما في الطيبة والقنطرة ودير سريان وأخواتهما.

وفي لبنان الذي يريد بعض أهله وإخوته أن يحيلوه إلى خردة ويشظوا نسيجه الوطني بحقد أو غباء سياسي، ورهانات على النار المشتعلة في المنطقة دون اعتبار أو وضوح في الرؤية والمسار، فإن النار تغلي سياسيا بفعل قرارات ارتجالية وغياب الحكمة والمسؤولية عند البعض، وزادها اليوم جلسة لمجلس الوزراء قاطعها الثنائي الشيعي وأمن ميثاقيتها نكث وزير هو فادي مكي، الذي ادعى حضوره إلى مجلس الوزراء بأولوية ضرورة وقف العدوان وإذا به يغطي فعل حكومة تضع البلد أمام مفترقات صعبة.

ومع صعوبة تشخيص البعض في المنطقة للموقف والقرار، بقي الموقف اليمني على وضوحه مع إعلان قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن اليمن ليس على الحياد في مواجهة العدوان الأميركي الإسرائيلي، وأنه وفي لإيران التي وقفت معه بأصعب الظروف والأحوال، وأنه لن يتردد في اتخاذ أي موقف إذا تطورت الأحداث.

* مقدمة الت"أو تي في"

في ربع الساعة الاخير قبل حسم مصير المفاوضات سلبا أم إيجابا، التصعيد الاميركي-الايراني يبلغ الذروة، سواء على المستوى العسكري، أو على صعيد التهديدات، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب أن على طهران التوصل إلى صفقة والا ستفتح عليها ابواب الجحيم، مكررا أن الايرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، وواصفا إياهم بالمفاوضين الممتازين والمقاتلين السيئين.

وفي المقابل، أكد الاعلام الرسمي الايراني ان طهران سلمت واشنطن ردا رسميا على مقترحاتها، يتضمن تمسكا بإنهاء ما وصفته بالعدوان وعمليات الاغتيال، وتهيئة الظروف الموضوعية التي تضمن عدم تكرار الحرب، وضمان دفع التعويضات بعد تحديدها بشكل واضح، إضافة إلى إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما يشمل جميع فصائل المقاومة، وفق الرد الايراني الذي أشار إلى أن فرض السيادة الإيرانية على مضيق هرمز يعد حقا طبيعيا وقانونيا لإيران، وسيبقى كذلك.

وفي الموازاة، أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أنه لن يتردد في اتخاذ موقف عسكري، بعد ساعات من معلومات متداولة عن تحضيرات لفتح جبهة باب المندب بعد هرمز.ما على الجبهة ، فالأفق مسدود بالكامل أمام أي حل سياسي، على رغم المساعي الفرنسية والمصرية، فيما الجيش الاسرائيلي يتوغل جنوبا، حيث تخاض معارك قاسية بينه وبين عناصر حزب الله.

وعلى المستوى الحكومي، انعقدت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي على رغم اعتراض الثنائي الشيعي على قرار طرد السفير الايراني، من خلال مشاركة الوزير فادي مكي.

وفي اطار المبادرات السياسية، حمل وفد من برئاسة النائب جبران باسيل مقترحا بعنوان حماية لبنان الى قصر بعبدا والسراي، على ان ينقله غدا الى عين التينة وبكركي الى جانب مرجعيات سياسية وجهات ديبلوماسية فاعلة على الساحة اللبنانية.

* مقدمة الـ"أل بي سي"

يتحدث الرئيس ترامب فيستمع العالم. اليوم ماذا قال؟

باختصار، إن السيطرة على نفط إيران هي "خيار" مطروح، وهو شبيه بالصفقة التي أبرمتها واشنطن مع فنزويلا، بعد إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو.

إنها حرب إقتصادية بامتياز، ومن الدلائل على ذلك، أن كبريات الصحف والوكالات العالمية، تركز في تقاريرها على التداعيات الإقتصادية لدول الكرة الارضية، لا لدول النزاع فقط.

تتسارع الأحداث في الشرق الأوسط، اليوم، أكثر من أي وقت مضى.

حروب تشتعل، دمار واسع، تحالفات تتبدل، وحدود المصالح تعاد كتابتها من جديد.

وفي خضم هذا المشهد المضطرب، يطرح السؤال بإلحاح: إلى أين تتجه المنطقة؟ أو العالم؟

كثيرون يتحدثون عن الشرق الأوسط الجديد.

لكن الحقيقة البسيطة، وربما القاسية، هي أن ملامحه لن ترسم في الاجتماعات أو البيانات.

بل ستحسم على الأرض.

ومن سيحقق مكاسب أكثر في هذه الحرب، هو من سيضع خريطة طريق الشرق الأوسط الجديد...

في لبنان مر اليوم قطوع قضية السفير الإيراني. لا كلمة عن الموضوع في مجلس الوزراء، في جلسة غاب عنها وزراء الثنائي، وحضرها الوزير الشيعي الخامس...

في العالم غموض وخلط أوراق، وفي الوقت الذي يتحدث فيه كثيرون عن المجهول، نختار أن نتحدث عن المستقبل.

وفي حين يتردد البعض في الاستثمار في هذه المنطقة، وبالأخص في لبنان، نختار أن نستثمر فيها أكثر.

اليوم ننتقل إلى استوديو جديد، أكثر تطورا، لنقدم الخبر بأحدث التقنيات، من دون أن نتخلى لحظة عن ثوابتنا أو عن مهنيتنا.

ومن هنا، من هذه المقدمة، نأمل ونسعى إلى أن يكون لبنان كما عهدناه، دائما، على طريق التقدم.

من المقدمة إلى التقدم...

* مقدمة "الجديد"

على توقيت ازمة طرد السفير، دقت ساعة السرايا، ودخل مجلس الوزراء في زمن المقاطعة، اذ غاب عن الجلسة وزراء الثنائي امل وحزب الله، وفتحوا لهم فرعا حكوميا متضامنا مع السفير المسحوبة اوراق اعتماده، بقرار من زميلهم وزير الخارجية، وبغطاء رئاسي ثنائي من بعبدا الى السرايا.

وفي كسر لحدة المقاطعة، دخل الوزير فادي مكي الجلسة متخطيا ضغوطا كبيرة، ومرفوعا على بيان عارض فيه تدبير وزير الخارجية، ولكنه، وحرصا على التنمية الحكومية، حضر ايمانا منه بضرورة انتظام العمل العام ومواجهة التحديات وتكثيف الجهود السياسية والديبلوماسية لوقف العدوان.

وفي اجواء الجلسة ان التركيز انصب على ضرورة تأمين الظروف الامنية الملائمة داخليا، ومعالجة التداعيات الانسانية والاجتماعية الناجمة عن ازمة النزوح.

وفي معلومات الجديد ان سجل غياب تام للتطرق الى ازمة طرد السفير الايراني.

كما وسجل غياب مماثل للبحث في مقاطعة الوزراء للجلسة الحكومية.

وعلى هذه الحال يضرب السجال موعدا جديدا الاحد المقبل، حيث تنتهي المهلة المفترضة والتي اعطتها الخارجية لسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية كي يغادر الاراضي اللبنانية.

ومن الجلسة الحكومية ارسل رئيس الحكومة نواف سلام رسائل التضامن الى دول الخليج العربي، اذ اظهرت البيانات الرسمية في احصاء للهجمات الايرانية ان ثلاثة وثمانين في المئة منها استهدفت دول الخليج، وكذلك الاردن وتركيا وأذربيدجان، مقابل سبعة عشر بالمئة فقط على اسرائيل ولبنان لا يمكن ان يبقى صامتا واشقاؤه العرب عرضة لهجمات يومية تصيب اراضيهم.

وفي الشق اللبناني طلب سلام من وزير الخارجية تقديم شكوى امام مجلس الامن ازاء قيام اسرائيل بتفجير الجسور وتهجير السكان جنوبي الليطاني والقيام بعملية قضم يومي للاراضي، ما يهدد سيادة لبنان وسلامة اراضيه.

وأما في الميدان المثقل بالتصعيد وبالتهديدات الاسرائيلية بوصول الجيش الاسرائيلي الى النسق الثالث من القرى الجنوبية فقد سجل اليوم توغل سياسي وانساني مصري قاده وزير الخارجية بدر عبد العاطي، محملا بألف طن من المساعدات الغذائية والطبية، وبأطنان اخرى من النوايا الحسنة والاستعداد للقيام بالجهود الممكنة لوقف الحرب المستمرة.

وفي معلومات الجديد ان الوزير المصري، وخلال زيارته المقرات، أبلغ الرؤساء بان مصر تجري اتصالات مستمرة مع الاطراف الدولية والاقليمية، في محاولة للوصول الى وقف التصعيد، والضغط على اسرائيل للتوقف عن التوغل البري، وتفعيل الجهود التي تؤدي الى قيام مفاوضات مباشرة.

ولكن حتى الساعة تتحرك الجهود الديبلوماسية من الفرنسي سابقا إلى المصري حاليا من دون نتائج ملموسة.

وعلى قارعة الانتظار يقف لبنان مترقبا مصير المفاوضات الاميركية الايرانية في سيرها على سكة التواصل الباكستانية، حيث تتأرجح من السقوف المرتفعة الى التصريحات المتفاوتة، وصولا الى نقاط تعتبر خطوطا حمراء ايرانية، في ورقة الشروط الاميركية، كالأذرع والباليستي.

وفي الرد الايراني تشديد على ضرورة وقف العدوان وعمليات الاغتيال، وضمان عدم تكرار الحرب، ودفع تعويضات عن الاضرار، اضافة الى ان اي اتفاق لانهاء الحرب يجب ان يشمل جميع الجبهات، في اشارة الى ترابط مسارات التصعيد في المنطقة.

وما بين الورقة والرد يقف العالم مترقبا بارومتر تصريحات الرئيس دونالد ترامب، والتي تتدرج من القول إن على ايران ابرام اتفاق، وإلا ستواجه هجوما اميركيا مستمرا الى اعلانه عدم الاكتراث بالتوصل الى اتفاق وصولا الى تصريحه بتلقي ما اعتبره هدية ايرانية بالسماح بعبور عشر ناقلات نفط عبر مضيق هرمز.

هي حرب السيطرة والنفوذ التي تتشابك فيها الحسابات العسكرية مع رهانات السياسة والاقتصاد، على ايقاع الرسائل الميدانية المضبوطة حينا، والمتفجرة احيانا، ما يطرح اكثر من فرضية حول التحولات الاستراتيجية المرتقبة في نهايات المواجهة المحتدمة.