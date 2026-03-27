إلقاء قنبلة مولوتوف باتجاه منزل إمام وخطيب مسجد بلدة عكارية

أقدم مجهولون على إلقاء قنبلة باتجاه منزل الشيخ يحيى عامود في بلدة - من دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، وفق ما أفادت مندوية " ".يُذكر أن الشيخ يحي عامود يشغل منصب إمام وخطيب البلدة، ما أثار حالة من القلق في أوساط الأهالي.وعلى الفور حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وباشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية الفاعلين.