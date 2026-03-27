صحيفة إسرائيلية تتكلم عن قدرات "الحزب".. هكذا يربك تحركات الجيش الإسرائيلي

أقرت صحيفة " " الاسرائيلية بأن قوات الفرقة "36" تكتشف مع نهاية كل يوم قتال أن " " لم يدخل المواجهة من دون إعداد، بل جهّز نفسه ميدانياً وأنشأ منظومات دفاعية وقدرات تتيح له استهداف القوات المتحركة.



ونقلت الصحيفة عن قائد كتيبة الهندسة القتالية "603" قوله إن الأرض في شديدة التعقيد، وإن الخصم يتصرف بأسلوب مختلف عما كان عليه الحال في عملية " "، مشيراً إلى كثافة استخدام الطائرات المسيّرة والقصف الصاروخي.



وأضافت أن الجيش بات يدرك أن "حزب الله" درس خططه وطريقة قتاله جيداً، ويبحث بشكل متواصل عن نقاط ضعفه.



كما نقلت عن نفسه قوله إن حجم الصواريخ التي تتساقط على القوات في جنوب "كبير جداً"، معتبراً أن معرفة الحزب بمواقعهم تعكس وجود رصد ميداني دقيق.

أضافت: "عندما سُئل قائد الكتيبة "603" عمّا إذا كان عناصر حزب الله يحاولون الاشتباك المباشر، قال: "إنهم يبحثون عن ذلك. لدينا قتيل في منذ الليلة، ولدينا في اللواء 5 جرحى. نحن خرجنا للهجوم وهم كانوا بانتظارنا".