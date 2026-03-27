لبنان

صحيفة إسرائيلية تتكلم عن قدرات "الحزب".. هكذا يربك تحركات الجيش الإسرائيلي

27-03-2026 | 02:43
صحيفة إسرائيلية تتكلم عن قدرات الحزب.. هكذا يربك تحركات الجيش الإسرائيلي
أقرت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية بأن قوات الفرقة "36" تكتشف مع نهاية كل يوم قتال أن "حزب الله" لم يدخل المواجهة من دون إعداد، بل جهّز نفسه ميدانياً وأنشأ منظومات دفاعية وقدرات تتيح له استهداف القوات المتحركة.

ونقلت الصحيفة عن قائد كتيبة الهندسة القتالية "603" قوله إن الأرض في جنوب لبنان شديدة التعقيد، وإن الخصم يتصرف بأسلوب مختلف عما كان عليه الحال في عملية "سهام الشمال"، مشيراً إلى كثافة استخدام الطائرات المسيّرة والقصف الصاروخي.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي بات يدرك أن "حزب الله" درس خططه وطريقة قتاله جيداً، ويبحث بشكل متواصل عن نقاط ضعفه.

كما نقلت عن قائد الكتيبة نفسه قوله إن حجم الصواريخ التي تتساقط على القوات في جنوب لبنان "كبير جداً"، معتبراً أن معرفة الحزب بمواقعهم تعكس وجود رصد ميداني دقيق.
 
أضافت: "عندما سُئل قائد الكتيبة "603" عمّا إذا كان عناصر حزب الله يحاولون الاشتباك المباشر، قال: "إنهم يبحثون عن ذلك. لدينا قتيل في لواء غولاني منذ الليلة، ولدينا في اللواء 5 جرحى. نحن خرجنا للهجوم وهم كانوا بانتظارنا".
