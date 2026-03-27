لبنان
صحيفة إسرائيلية تتكلم عن قدرات "الحزب".. هكذا يربك تحركات الجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
27-03-2026
|
02:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقرت صحيفة "
معاريف
" الاسرائيلية بأن قوات الفرقة "36" تكتشف مع نهاية كل يوم قتال أن "
حزب الله
" لم يدخل المواجهة من دون إعداد، بل جهّز نفسه ميدانياً وأنشأ منظومات دفاعية وقدرات تتيح له استهداف القوات المتحركة.
ونقلت الصحيفة عن قائد كتيبة الهندسة القتالية "603" قوله إن الأرض في
جنوب لبنان
شديدة التعقيد، وإن الخصم يتصرف بأسلوب مختلف عما كان عليه الحال في عملية "
سهام الشمال
"، مشيراً إلى كثافة استخدام الطائرات المسيّرة والقصف الصاروخي.
وأضافت أن الجيش
الإسرائيلي
بات يدرك أن "حزب الله" درس خططه وطريقة قتاله جيداً، ويبحث بشكل متواصل عن نقاط ضعفه.
كما نقلت عن
قائد الكتيبة
نفسه قوله إن حجم الصواريخ التي تتساقط على القوات في جنوب
لبنان
"كبير جداً"، معتبراً أن معرفة الحزب بمواقعهم تعكس وجود رصد ميداني دقيق.
أضافت: "عندما سُئل قائد الكتيبة "603" عمّا إذا كان عناصر حزب الله يحاولون الاشتباك المباشر، قال: "إنهم يبحثون عن ذلك. لدينا قتيل في
لواء غولاني
منذ الليلة، ولدينا في اللواء 5 جرحى. نحن خرجنا للهجوم وهم كانوا بانتظارنا".
الجيش الإسرائيلي: ضرباتنا تهدف إلى إضعاف قدرات القيادة والسيطرة والقدرات العسكرية لحزب الله
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: ضرباتنا تهدف إلى إضعاف قدرات القيادة والسيطرة والقدرات العسكرية لحزب الله
27/03/2026 15:28:36
27/03/2026 15:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
يعمل بعيدا عن الأضواء.. صحيفة أميركية تتكلم عن "راهب رمادي" في البيت الأبيض
Lebanon 24
يعمل بعيدا عن الأضواء.. صحيفة أميركية تتكلم عن "راهب رمادي" في البيت الأبيض
27/03/2026 15:28:36
27/03/2026 15:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن خامنئي: هكذا أفشل مبادرة لمنع الحرب عن إيران
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن خامنئي: هكذا أفشل مبادرة لمنع الحرب عن إيران
27/03/2026 15:28:36
27/03/2026 15:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تزعم: "حزب الله" أعطى أوامره لمواجهة الجيش
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تزعم: "حزب الله" أعطى أوامره لمواجهة الجيش
27/03/2026 15:28:36
27/03/2026 15:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
حمود: اكتفيتم بتحميل المقاومة المسؤولية فبأي صفة تستمرون؟
Lebanon 24
حمود: اكتفيتم بتحميل المقاومة المسؤولية فبأي صفة تستمرون؟
09:24 | 2026-03-27
27/03/2026 09:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
في ظل الظروف الدقيقة.. وزير الداخلية يشدد على دعم البلديات واستمراريتها
Lebanon 24
في ظل الظروف الدقيقة.. وزير الداخلية يشدد على دعم البلديات واستمراريتها
09:17 | 2026-03-27
27/03/2026 09:17:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تضامن "كتائبي" مطلق مع الإعلاميين ودعوة لمحاسبة المعتدين على "الصوت الحر"
Lebanon 24
تضامن "كتائبي" مطلق مع الإعلاميين ودعوة لمحاسبة المعتدين على "الصوت الحر"
09:16 | 2026-03-27
27/03/2026 09:16:20
Lebanon 24
Lebanon 24
زيتون: تجار المواد الغذائية يرتكبون "جريمة موصوفة".. أين وزارة الاقتصاد؟
Lebanon 24
زيتون: تجار المواد الغذائية يرتكبون "جريمة موصوفة".. أين وزارة الاقتصاد؟
09:09 | 2026-03-27
27/03/2026 09:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يحصل داخل "حزب الله"؟
Lebanon 24
ماذا يحصل داخل "حزب الله"؟
09:02 | 2026-03-27
27/03/2026 09:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. أحمد قعبور وداعاً (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. أحمد قعبور وداعاً (صورة)
11:07 | 2026-03-26
26/03/2026 11:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
من المستهدف في غارة تحويطة الغدير؟
Lebanon 24
من المستهدف في غارة تحويطة الغدير؟
05:02 | 2026-03-27
27/03/2026 05:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إرباك في شارع بشارة الخوري… وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
إرباك في شارع بشارة الخوري… وهذا ما حصل (فيديو)
09:37 | 2026-03-26
26/03/2026 09:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهم مشتركي "تاتش".. ماذا أعلنت الشركة؟
Lebanon 24
خبرٌ يهم مشتركي "تاتش".. ماذا أعلنت الشركة؟
07:10 | 2026-03-27
27/03/2026 07:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل إسرائيلية لقرى حدودية: ابقوا في منازلكم… بشرط "!
Lebanon 24
رسائل إسرائيلية لقرى حدودية: ابقوا في منازلكم… بشرط "!
04:15 | 2026-03-27
27/03/2026 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
