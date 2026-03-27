المطران سويف اعتذر عن عدم تقبل التهاني بعيد القيامة

أعلنت أمانة سر مطرانية عن اعتذار راعي الأبرشية المطران عن عدم تقبل التهاني بعيد المجيدة في المراكز التابعة للأبرشية (دار المطرانية - طرابلس ، كرسي مار يعقوب - كرمسده، دار المطرانية - القبيات) وذلك نظرًا للظروف الراهنة التي يمر بها الوطن، وتعبيرا عن التضامن العميق مع العائلات النازحة والمتألمة.



Advertisement