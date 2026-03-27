تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تصعيد" الثنائي" من دون القطيعة الكاملة مع عون

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
27-03-2026 | 06:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
من الواضح أن خطوة المقاطعة لجلسة الحكومة التي قام بها" الثنائي الشيعي" امس لم تكن تفصيلاً عابراً في الحياة السياسية، بل حملت في طياتها رسالة مباشرة إلى الحكومة ورئيسها، وكذلك إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون.

 فالمشهد بدا وكأنه محاولة لإعادة رسم حدود العلاقة داخل السلطة التنفيذية، وتحديد سقف جديد للتعاطي مع الملفات الحساسة في ظل ظروف الحرب والضغط المتصاعد.

الرسالة الأساسية التي أراد الثنائي إيصالها يمكن قراءتها على أنها تحذير سياسي واضح، مفاده أن مرحلة الصبر الطويل في الداخل بدأت تقترب من نهايتها، بالتوازي مع انتهاء مرحلة الصبر العسكري في مواجهة إسرائيل.

هذا الربط بين المسارين السياسي والعسكري لم يكن صدفة، بل يعكس قناعة داخل الثنائي بأن أي تجاهل لمطالبه أو تجاوز لموقعه في المعادلة الداخلية قد يفتح الباب أمام تصعيد سياسي لا يقل حساسية عن التصعيد الميداني.

ومع ذلك، فإن المقاطعة لم تصل إلى حد القطيعة الكاملة مع رئيس الجمهورية. فقد حرص "الثنائي" على إبقاء خيط التواصل قائماً، وظهر ذلك من خلال عدم ممارسة ضغوط قصوى على الوزير فادي مكي لعدم حضور جلسة مجلس الوزراء. هذه الخطوة لم تكن تفصيلاً تقنياً، بل جاءت ضمن حسابات دقيقة تهدف إلى الحفاظ على تماسك الحكومة وعدم دفعها نحو الانفراط في لحظة شديدة الحساسية، خصوصاً في ظل استمرار الحرب وما تحمله من مخاطر داخلية وخارجية.

وجود وزير شيعي داخل الجلسة، ولو ضمن ضوابط محددة، يعكس رغبة واضحة في توجيه رسالة مزدوجة: من جهة تأكيد الاعتراض والاحتجاج السياسي، ومن جهة أخرى عدم الذهاب إلى خطوات قصوى قد تؤدي إلى إسقاط الحكومة أو شل عملها بالكامل.

ف"الثنائي" يدرك أن انهيار الحكومة في هذا التوقيت قد يفتح الباب أمام فراغ سياسي يزيد من هشاشة الوضع الداخلي، ويعقّد قدرة الدولة على إدارة تداعيات الحرب.

في الوقت نفسه، يبدو أن "الثنائي"يفضل التريث قبل اتخاذ قرارات أكثر حدة، بانتظار وضوح صورة الميدان أولاً، ومعرفة اتجاه الحرب الإيرانية – الأميركية ثانياً. فمسار هذه المواجهة الكبرى سيحدد إلى حد بعيد طبيعة الخيارات المتاحة في الداخل اللبناني، سواء ذهبت الأمور نحو تسوية واتفاق يخفف منسوب التوتر، أو نحو تصعيد واسع يفرض معادلات جديدة على الجميع.

يمكن القول إن المقاطعة لم تكن نهاية مسار، بل بداية مرحلة جديدة من الضغط السياسي المنظم، حيث يحاول "الثنائي الشيعي" تثبيت موقعه في المعادلة الداخلية، من دون التسرع في اتخاذ خطوات قد يصعب التراجع عنها لاحقاً.

وفي ظل ضبابية المشهد الإقليمي، يبقى الانتظار المدروس هو الخيار الأكثر حضوراً، إلى أن تتضح الاتجاهات الكبرى للحرب وتداعياتها على لبنان.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24