بهية الحريري نعت الفنان أحمد قعبور

نعت " " ورئيسة الفنان الراحل أحمد قعبورفي بيان وقالت : " يغيب أحمد قعبور بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع المتميز ، فنفقد بغيابه علماً من أعلام الفن الراقي والملتزم قضايا الوطن والإنسان، معبّراً به عن نبض الناس وأحلامهم وذاكرة مدن وأمكنة ، بأغنيات عاشت ولا تزال مع أجيال وأجيال".



اضافت: " لحن وكتب وغنى للبنان الوطن في أزمانه الصعبة وزمنه الجميل، ولبيروت ولصيدا وبحرها موزعاً روح الإنتماء قصائد وألحاناً . صانع إبداع متميز ترك بصمات مضيئة في ذاكرة المرئية والمسموعة عبر أسرة المستقبل الإعلامية من بداياتها كما في غيرها، بأعمال وروائع فنية وموسيقية وثقافية تنبض بالحب والثورة والفرح والأمل، رسخت عميقاً في ذاكرة الناس ، وأثبت أحمد قعبور من خلالها كيف يكون الفن رسالة، وكيف تكون رسالة الفن أبلغ وقعاً وأكثر تأثيراً حين يحمل قضية".



وختمت: " رحم الله الفنان أحمد قعبور وأسكنه فسيح جنانه وألهم عائلته ومحبيه الصبر والسلوان".

Advertisement