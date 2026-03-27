قافلة مساعدات دولية تصل إلى القرى المسيحية في مرجعيون

وصلت إلى قضاء قافلة مساعدات تضم 15 شاحنة محمّلة بمواد إغاثية، تحت إشراف برنامج الغذاء العالمي (WFP) وبمساهمة " " ومنظمات دولية. تم تفريغها في بلدة بحضور رئيس البلدية ، وشملت مواد غذائية، مستلزمات نظافة، مياه شرب، فرشًا وأدوات مطبخ، في إطار خطة طوارئ إنسانية متكاملة يُتوقع أن تشمل دفعات إضافية مناطق أخرى خلال الأيام المقبلة. (الوكالة الوطنية للإعلام)



