المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر: لبنان يواجه تحديات إنسانية جسيمة

أشار لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط في ، Nicolas Von Arx، إلى أن "الوضع الإنساني يتدهور بسرعة في ، والمدنيون يدفعون الثمن الأكبر".وأكّد من ، أن النزوح متكرر في الجنوب والضاحية وسط خوف وضغوط متواصلة، ولا يمكن أن يصبح هذا الواقع أمراً طبيعياً.وشدد على "ضرورة حماية المدنيين، وضمان عودتهم الآمنة بعد توقف الاعمال القتالية".كما لفت إلى العمل على تأمين المياه لأكثر من 800 ألف شخص، وتقديم مساعدات أساسية لنحو 10 آلاف، إضافة إلى دعم المستشفيات.وثمّن استمرار الجهود في الجنوب، خصوصاً في تبنين ومرجعيون، وسط مخاوف من انقطاع المساعدات والخدمات الصحية، مشيداً بدور اللبناني وشجاعة متطوعيه في إنقاذ الأرواح.وختم بالتأكيد أن "لبنان يواجه تحديات إنسانية جسيمة، وأن استمرار أمر أساسي، فيما تواصل عملها الإنساني وحضورها على الأرض".