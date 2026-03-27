لبنان

المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر: لبنان يواجه تحديات إنسانية جسيمة

27-03-2026 | 07:06
أشار المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، Nicolas Von Arx، إلى أن "الوضع الإنساني يتدهور بسرعة في لبنان، والمدنيون يدفعون الثمن الأكبر".

وأكّد من قصر بعبدا، أن النزوح متكرر في الجنوب والضاحية وسط خوف وضغوط متواصلة، ولا يمكن أن يصبح هذا الواقع أمراً طبيعياً.  

وشدد على "ضرورة حماية المدنيين، وضمان عودتهم الآمنة بعد توقف الاعمال القتالية". 

كما لفت إلى العمل على تأمين المياه لأكثر من 800 ألف شخص، وتقديم مساعدات أساسية لنحو 10 آلاف، إضافة إلى دعم المستشفيات.

وثمّن استمرار الجهود في الجنوب، خصوصاً في تبنين ومرجعيون، وسط مخاوف من انقطاع المساعدات والخدمات الصحية، مشيداً بدور الصليب الأحمر اللبناني وشجاعة متطوعيه في إنقاذ الأرواح.
 

وختم بالتأكيد أن "لبنان يواجه تحديات إنسانية جسيمة، وأن استمرار الدعم الدولي أمر أساسي، فيما تواصل اللجنة الدولية عملها الإنساني وحضورها على الأرض".
