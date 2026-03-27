إليكم عطلة المدارس في عيد الفصح

أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي المذكرة رقم ٢٣/م/٢٠٢٦ ، التي حددت بموجبها عطلة المجيد لدى الطوائف والارثوذكسية. وجاء في المذكرة:



بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (مرسوم تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 وتعديلاته ،لا سيما المادة الرابعة منه (تحديد ايام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية )،

استناداً الى احكام المرسوم رقم 5215 تاريخ 27/9/2005(تعيين الاعياد والمناسبات الرسمية)

بناء على القرار رقم 1460/م/2010 تاريخ 7/10/2010 (تحديد العطل المدرسية في المدارس الرسمية على اختلاف انواعها ومراحلها)،

بناء على المذكرة الادارية رقم 7/2026 تاريخ 26/3/2026 الصادرة عن رئاسة والمتعلقة باقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة الجمعة العظيمة وعيد المجيد لدى الطوائف والارثوذكسية،

تقفل الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة على اختلاف انواعها ومراحلها، خلال الفترتين التاليتين :

- بمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية الكاثوليكية ابتداء من صباح الخميس الواقع فيه 2 نيسان 2026 ولغاية مساء الاثنين الواقع فيه 6 نيسان 2026 .

- بمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية الارثوذكسية ابتداء من صباح الخميس الواقع فيه 9 نيسان 2026 ولغاية مساء الاثنين الواقع فيه 13 نيسان 2026

وبهذه المناسبة تتقدم وزيرة التربية والتعليم العالي من جميع العاملين في التربية والتعليم، في القطاعين الرسمي والخاص، بأصدق التمنيات، وتثمن عالياً جهودهم خلال هذه الفترة للقيام بالدور الوطني المطلوب منهم.

