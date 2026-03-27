Advertisement
لبنان
زيتون: تجار المواد الغذائية يرتكبون "جريمة موصوفة".. أين وزارة الاقتصاد؟
Lebanon 24
27-03-2026
|
09:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
شنّ رئيس "
الاتحاد اللبناني لنقابات العمال
والمستخدمين"،
بول زيتون
، هجوماً عنيفاً على تجار المواد الغذائية ووزارة الاقتصاد، مستنكراً "الاستغلال الفج" للظروف المأساوية التي يمر بها
لبنان
.
ووصف زيتون التلاعب بالأسعار في ظل الانهيار الاقتصادي والأمني بأنه "جريمة موصوفة" بحق الشعب الذي يموت لتأمين لقمة عيشه، بينما يبني التجار ثرواتهم على حسابه.
واستهجن زيتون في بيانه غياب دور
وزارة الاقتصاد
وأجهزة حماية المستهلك، معتبراً أن "السكوت عن هذه الجريمة هو مشاركة فيها".
وانتقد التناقض الصارخ بين تصريحات المسؤولين الرنانة وغياب أي تحرك فعلي على أرض الواقع، مؤكداً أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على الوزارة، وبالتوازي على أصحاب المتاجر الكبيرة والصغيرة الذين يبتزون المواطنين بتعديل الأسعار يومياً لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ودعا زيتون
وزير الاقتصاد
إلى تحمل مسؤولياته كاملة واستنفار أجهزة الرقابة فوراً، مطالباً بتسطير محاضر وإحالتها إلى
النيابة العامة
لملاحقة "التجار الناهبين". وختم بالتحذير من أن استمرار هذا الاستهتار يزيد من معاناة اللبنانيين المكشوفين أمام جشع لا يعرف حدوداً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة التربية: استهداف الجامعة اللبنانية "جريمة حرب" موصوفة
Lebanon 24
وزارة التربية: استهداف الجامعة اللبنانية "جريمة حرب" موصوفة
27/03/2026 18:57:59
27/03/2026 18:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء موسّع لوزيري الاقتصاد والزراعة مع النقابات لمناقشة تحديات وأسعار المواد الغذائية
Lebanon 24
لقاء موسّع لوزيري الاقتصاد والزراعة مع النقابات لمناقشة تحديات وأسعار المواد الغذائية
27/03/2026 18:57:59
27/03/2026 18:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"تجار لبنان الشمالي": استمرار الاعتداءات يُهدّد الاقتصاد وآلاف المؤسسات والعائلات
Lebanon 24
"تجار لبنان الشمالي": استمرار الاعتداءات يُهدّد الاقتصاد وآلاف المؤسسات والعائلات
27/03/2026 18:57:59
27/03/2026 18:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية تجار لبنان الشمالي ناشدت وزير الاقتصاد التدخّل الفوري لوقف ارتفاع الأسعار
Lebanon 24
جمعية تجار لبنان الشمالي ناشدت وزير الاقتصاد التدخّل الفوري لوقف ارتفاع الأسعار
27/03/2026 18:57:59
27/03/2026 18:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
الاتحاد اللبناني لنقابات العمال
الاتحاد اللبناني لنقابات
الاتحاد اللبناني
وزارة الاقتصاد
النيابة العامة
وزير الاقتصاد
بول زيتون
النيابة
تابع
قد يعجبك أيضاً
العدوان الإسرائيلي مستمر.. هذه البلدات تتعرّض للقصف (تحديث مستمر)
Lebanon 24
العدوان الإسرائيلي مستمر.. هذه البلدات تتعرّض للقصف (تحديث مستمر)
09:57 | 2026-03-27
27/03/2026 09:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يدخل جنوب لبنان.. ماذا قال عن "الحزب"؟
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يدخل جنوب لبنان.. ماذا قال عن "الحزب"؟
12:46 | 2026-03-27
27/03/2026 12:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير فرنسا يزور مطار بيروت
Lebanon 24
سفير فرنسا يزور مطار بيروت
12:42 | 2026-03-27
27/03/2026 12:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مجزرة في السكسكية.. بيانٌ من "الصحة" بشأن الشهداء والجرحى
Lebanon 24
مجزرة في السكسكية.. بيانٌ من "الصحة" بشأن الشهداء والجرحى
12:40 | 2026-03-27
27/03/2026 12:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الثقافة قلّد باسم عون الفنان أحمد قعبور "وسام الاستحقاق الفضي"
Lebanon 24
وزير الثقافة قلّد باسم عون الفنان أحمد قعبور "وسام الاستحقاق الفضي"
12:36 | 2026-03-27
27/03/2026 12:36:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهم مشتركي "تاتش".. ماذا أعلنت الشركة؟
Lebanon 24
خبرٌ يهم مشتركي "تاتش".. ماذا أعلنت الشركة؟
07:10 | 2026-03-27
27/03/2026 07:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
من المستهدف في غارة تحويطة الغدير؟
Lebanon 24
من المستهدف في غارة تحويطة الغدير؟
05:02 | 2026-03-27
27/03/2026 05:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل إسرائيلية لقرى حدودية: ابقوا في منازلكم… بشرط "!
Lebanon 24
رسائل إسرائيلية لقرى حدودية: ابقوا في منازلكم… بشرط "!
04:15 | 2026-03-27
27/03/2026 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها.. وهكذا أصبحت
Lebanon 24
أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها.. وهكذا أصبحت
03:16 | 2026-03-27
27/03/2026 03:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": هكذا يقوم بإطلاق الصواريخ بشكلٍ كثيف
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": هكذا يقوم بإطلاق الصواريخ بشكلٍ كثيف
13:25 | 2026-03-26
26/03/2026 01:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
09:57 | 2026-03-27
العدوان الإسرائيلي مستمر.. هذه البلدات تتعرّض للقصف (تحديث مستمر)
12:46 | 2026-03-27
مسؤول إسرائيلي يدخل جنوب لبنان.. ماذا قال عن "الحزب"؟
12:42 | 2026-03-27
سفير فرنسا يزور مطار بيروت
12:40 | 2026-03-27
مجزرة في السكسكية.. بيانٌ من "الصحة" بشأن الشهداء والجرحى
12:36 | 2026-03-27
وزير الثقافة قلّد باسم عون الفنان أحمد قعبور "وسام الاستحقاق الفضي"
12:34 | 2026-03-27
"صاروخ" انطلق من بيروت.. "الحزب" يعلن!
فيديو
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
Lebanon 24
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
05:09 | 2026-03-27
27/03/2026 18:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
27/03/2026 18:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
27/03/2026 18:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
