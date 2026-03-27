في اليوم الـ25 من العدوان... غارات عنيفة تطال الضاحية والجنوب والبقاع وتخلّف شهداء وجرحى

في اليوم الـ25 من العدوان الإسرائيلي على لبنان، يواصل جيش العدو قصفه وتدميره للبلدات الجنوبية والبقاعية وصولا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.
واستهدفت غارة اسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديداً محطة الامانة مقابل مخفر المريجة.
بالفيديو... الغارة التي استهدفت محطة الامانة في المريجة
— Lebanon 24 (@Lebanon24) March 27, 2026
مخفر المريجة مقابل محطة الامانة التي استهدفت من قبل الجيش الاسرائيلي
— Lebanon 24 (@Lebanon24) March 27, 2026
وفي وقت سابق، استهدف الجيش الإسرائيلي شقة سكنية في تحويطة الغدير، إلى جانب بنك الموارد، في الضاحية الجنوبية لبيروت.
جنوباً، طال القصف بلدات، المنصزري، ياطر، مجدلزون، ميفدون، الصرفند، حبوش، رشاف، سجد، النبطية الفوقا، شمع وبيت ليف.
كما شنّت طائرات العدو غارة على بلدة البزالية في البقاع الشمالي، استهدفت منزلًا ومحالّ تعود للحاج حسين البزال، إضافة إلى قطع الطريق الدولي بعلبك – حمص، وهو الموقع الذي كان قد تعرّض للقصف خلال عدوان الـ66 يومًا، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح. وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، بأن الغارة الإسرائيلية على البلدة أدت إلى استشهاد سيدة حامل بتوأم وإصابة سبعة مواطنين بجروح.
وفي سياق متصل، استُهدفت غارة جوية على الطريق البحري بين الصرفند والسكسكية، ما أدى إلى سقوط إصابات.
كما طالت غارة بلدة السكسكية – قضاء صيدا، ما أدى إلى سقوط أربعة شهداء في حصيلة أولية، بحسب وزارة الصحة، وفي غارة أخرى استشهدت عائلة من آل كوثراني.
كما نفّذ العدو تفجيرًا عنيفًا في محيط بلدة الطيبة – قضاء مرجعيون، فيما نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي جدارًا صوتيًا فوق بلدات في البقاع الغربي.
المشهد من الضاحية بعد الغارات الأخيرة
— Lebanon 24 (@Lebanon24) March 27, 2026
المشهد من بلدة السكسكية بعد الغارات
— Lebanon 24 (@Lebanon24) March 27, 2026
