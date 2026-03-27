لبنان

نداء من قوى الأمن للنازحين.. هذا ما ضبط داخل مركز إيواء في عين المريسة

Lebanon 24
27-03-2026 | 10:24
نداء من قوى الأمن للنازحين.. هذا ما ضبط داخل مركز إيواء في عين المريسة
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 24-3-2026، توافرت معلومات من داخل مركز إيواء في محلّة عين المريسة إلى فصيلة ميناء الحصن في وحدة شرطة بيروت، حول قيام عددٍ من الشّبّان بتعاطي مواد مخدّرة داخل المركز.

على الفور، انتقلت دوريّة من الفصيلة المذكورة إلى المكان، حيث تمكّنت من توقيف المشتبه فيهم، بالجرم المشهود، وهم كلٌّ من:

ح. ش. (مواليد 2008، لبناني)
أ. س. (مواليد 2001، مكتوم القيد)
ر. س. (مواليد 2009، مكتوم القيد) قاصر
ر. د. (مواليد 2008، سوري) قاصر
خ. ز. د. (مواليد 2009، سوري) قاصر
وقد عثرت بحوزتهم على موادَ مخدّرة.

بالتّحقيق مع الأول والثّاني، اعترفا بتعاطي المخدّرات، بالإشتراك مع القاصرين.

أحيلوا جميعًا مع المضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتّوسّع بالتّحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.

ملاحظة: تطلب قوى الأمن الدّاخلي من المواطنين كافّة، ولا سيّما النّازحين منهم، عدم التّردّد بالإبلاغ عن أي طارئ يشاهدونه أو يتعرّضون له.
