نداء من قوى الأمن للنازحين.. هذا ما ضبط داخل مركز إيواء في عين المريسة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:



بتاريخ 24-3-2026، توافرت معلومات من داخل مركز إيواء في محلّة إلى فصيلة في وحدة شرطة ، حول قيام عددٍ من الشّبّان بتعاطي مواد مخدّرة داخل المركز.



على الفور، انتقلت دوريّة من الفصيلة المذكورة إلى المكان، حيث تمكّنت من توقيف المشتبه فيهم، بالجرم المشهود، وهم كلٌّ من:



ح. ش. (مواليد 2008، لبناني)

أ. س. (مواليد 2001، مكتوم القيد)

ر. س. (مواليد 2009، مكتوم القيد) قاصر

ر. د. (مواليد 2008، سوري) قاصر

خ. ز. د. (مواليد 2009، سوري) قاصر

وقد عثرت بحوزتهم على موادَ مخدّرة.



بالتّحقيق مع الأول والثّاني، اعترفا بتعاطي المخدّرات، بالإشتراك مع القاصرين.



أحيلوا جميعًا مع المضبوطات إلى المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتّوسّع بالتّحقيق معهم، بناءً على إشارة المختص.



ملاحظة: تطلب قوى الأمن الدّاخلي من المواطنين كافّة، ولا سيّما النّازحين منهم، عدم التّردّد بالإبلاغ عن أي طارئ يشاهدونه أو يتعرّضون له.

Advertisement