في زغرتا.. سطو مسلّح على منزل وسرقة 50 ألف دولار وسيارة مرسيدس

شهدت محلة نزلة المخاضة - فجر اليوم عملية سطو مسلّح حيث أقدم مجهولون على اقتحام منزل المدعو "ب.ت" وعمدوا إلى تهديد زوجته التي كانت متواجدة داخل المنزل.



ووفق المعلومات قام الجناة بسرقة عدد من محتويات المنزل إضافة إلى مبلغ مالي يُقدّر بحوالي 50 ألف دولار أميركي.



ولم يكتفِ المعتدون بذلك بل أقدموا أيضاً على سرقة سيارة صاحب المنزل من نوع " " قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.



وعلى الفور، حضرت والأدلة الجنائية إلى المكان بعد تلقيها البلاغ، وباشرت تحقيقاتها واتخذت الإجراءات اللازمة في إطار ملاحقة الفاعلين وكشف ملابسات الحادثة

