وزير الثقافة قلّد باسم عون الفنان أحمد قعبور "وسام الاستحقاق الفضي"

قلد غسان سلامة بإسم رئيس الجمهورية الفنان احمد قعبور "وسام الاستحقاق " تقديراً لإبداعه المتواصل على عقود".

خطوة سلامة جاءت خلال تقديمه التعازي بإسم رئيس الجمهورية ورئيس القاضي وباسمه الشخصي للعائلة في نادي خريجي .



وفي كلمة له، قال سلامة: "لقد شرفني فخامة رئيس الجمهورية فكلفني أن أسلم عائلة الفنان المرحوم أحمد قعبور وسام الاستحقاق الفضي تقديراً لابداعه المتواصل على عقود وعقود، وشرفني أن أسلمه الى عائلته".





وختم: "إني أحمل لكم جميعاً التعازي الصادقة من قبل فخامة رئيس الجمهورية ومن قبل دولة الذي كانت تجمعه بالفقيد أعز وأعمق صداقة، وأضيف إلى ذلك تعازي الشخصية لفنان قدير كان صديقاً لي طوال أربعة عقود، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".