تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
كرامي تسلمت مسودة مشروع مرسوم المناهج التربوية الجديدة: نقلة نوعية كبرى
Lebanon 24
27-03-2026
|
12:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسلمت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي من رئيسة
المركز التربوي
للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق ، مسودة مشروع مرسوم المناهج التربوية الجديدة، في حضور اللجنة التي أشرفت على إعداد المرسوم إلى جانب رئيسة المركز وتضم البروفسور
منير أبو عسلي
، القاضي الدكتور
غالب غانم
، القاضية
نادين رزق
والدكتور أكرم سابق، والمستشار الأول للوزيرة الدكتور عدنان الأمين، والقاضي
سميح مداح
والمستشار القانوي الخاص المحامي
فهمي كرامي
.
وتحدثت إسحق فاعتبرت أنها "حظة تاريخية تتمثل بإنجاز مسودة مشروع المرسوم سيما وأننا في هذه المرحلة في حاجة إلى مناهج مبنية على أساس المقاربة بالكفايات، واهمها كفاية المواطنة والحداثة ومواكبة التطور العالمي والعصر الرقمي والذكاء الإصطناعي".
واشارت إلى ان "هذا العمل جاء نتيجة اجتماعات وجهود مضنية لعدد كبير من الخبراء والتربويين والقانونيين ، وتم إنجاز
الإطار الوطني
والأوراق المساندة وكذلك مصفوفة المدى والتتابع"، وأملت أن "يأخذ هذا المشروع طريقه إلى
مجلس الوزراء
بجهود
الوزيرة
ليصدر وتبدأ مرحلة التطبيق"، وشكرت اللجنة الحاضرة وجميع الذين أسهموا في الوصول إلى هذه اللحظة.
من جهتها، شكرت كرامي رئيسة المركز واللجنة على جهودها، كما شكرت جميع الذين عملوا طوال الفترة السابقة حتى اليوم ، واعتبرت أن "هذا المشروع المرسوم وثيقة تقدم نقلة نوعية كبرى في النظام
التربوي
"، ودعت إلى "متابعة الجهود وتكريس المرونة في التعديلات كل ثلاث سنوات بحسب النصوص ، وكذلك إمكان التعديلات الجزئية في أي حقل معرفي أو ميدان وضمن أي حلقة دراسية أو سنة دراسية".
وقدم البروفسور
أبو عسلي
عرضا للأسباب الموجبة ولنص المرسوم والملحقات ، كما تحدث الدكتور أكرم سابق عن تفاصيل المقاربات ، واشار الدكتور غالب غانم إلى الجوانب القانونية التي تحتضن المضمون التربوي ، وكذلك القاضية نادين رزق . وتحدث الدكتور عدنان الأمين عن ملاحظات حول القيم والسياق الإنسيابي للنص وطرق التطبيق ، كما أشار القاضي مداح إلى جوانب قانونية وكذلك المحامي فهمي كرامي.
ووجهت كرامي الشكر والتقدير الى رئيسة المركز التربوي وفريق العمل في المركز والوزارة ، وحددت اجتماعا قريبا لصوغ الملاحظات وإنجاز المشروع بصيغته النهائية تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مرقص من جامعة الروح القدس – الكسليك: مشروع قانون الإعلام الجديد يمثل نقلة نوعية
Lebanon 24
مرقص من جامعة الروح القدس – الكسليك: مشروع قانون الإعلام الجديد يمثل نقلة نوعية
27/03/2026 22:05:35
27/03/2026 22:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ريما كرامي تبحث التعاون مع الهيئة اللبنانية للتاريخ لتطبيق المناهج الجديدة
Lebanon 24
ريما كرامي تبحث التعاون مع الهيئة اللبنانية للتاريخ لتطبيق المناهج الجديدة
27/03/2026 22:05:35
27/03/2026 22:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي : التحدي الأكبر تمكين الأساتذة لمواكبة روح المناهج المطوّرة المبنية على الكفايات
Lebanon 24
كرامي : التحدي الأكبر تمكين الأساتذة لمواكبة روح المناهج المطوّرة المبنية على الكفايات
27/03/2026 22:05:35
27/03/2026 22:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في مشروع الطيبة بصاروخٍ نوعيّ
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في مشروع الطيبة بصاروخٍ نوعيّ
27/03/2026 22:05:35
27/03/2026 22:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
المركز التربوي
الإطار الوطني
منير أبو عسلي
مجلس الوزراء
فهمي كرامي
غالب غانم
رامي رئيس
سميح مداح
تابع
قد يعجبك أيضاً
في اليوم الـ25 من العدوان... غارات عنيفة تطال الضاحية والجنوب والبقاع وتخلّف شهداء وجرحى
Lebanon 24
في اليوم الـ25 من العدوان... غارات عنيفة تطال الضاحية والجنوب والبقاع وتخلّف شهداء وجرحى
15:32 | 2026-03-27
27/03/2026 03:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة مكّي تحت مجهر "الثنائي" واتهامات بـ"الغدر بالمقاومة"
Lebanon 24
خطوة مكّي تحت مجهر "الثنائي" واتهامات بـ"الغدر بالمقاومة"
15:16 | 2026-03-27
27/03/2026 03:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة إدارية من محافظ بعلبك - الهرمل.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
مذكرة إدارية من محافظ بعلبك - الهرمل.. ماذا فيه؟
16:02 | 2026-03-27
27/03/2026 04:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الجامعة اللبنانية نعت أحمد قعبور: ترك في الجامعة والوطن فناً وقضية
Lebanon 24
الجامعة اللبنانية نعت أحمد قعبور: ترك في الجامعة والوطن فناً وقضية
15:57 | 2026-03-27
27/03/2026 03:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الثقافة: محاولات اسرائيل إقامة حزام امني مقلقة
Lebanon 24
وزير الثقافة: محاولات اسرائيل إقامة حزام امني مقلقة
15:49 | 2026-03-27
27/03/2026 03:49:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهم مشتركي "تاتش".. ماذا أعلنت الشركة؟
Lebanon 24
خبرٌ يهم مشتركي "تاتش".. ماذا أعلنت الشركة؟
07:10 | 2026-03-27
27/03/2026 07:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
من المستهدف في غارة تحويطة الغدير؟
Lebanon 24
من المستهدف في غارة تحويطة الغدير؟
05:02 | 2026-03-27
27/03/2026 05:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل إسرائيلية لقرى حدودية: ابقوا في منازلكم… بشرط "!
Lebanon 24
رسائل إسرائيلية لقرى حدودية: ابقوا في منازلكم… بشرط "!
04:15 | 2026-03-27
27/03/2026 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها.. وهكذا أصبحت
Lebanon 24
أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها.. وهكذا أصبحت
03:16 | 2026-03-27
27/03/2026 03:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحزب" يطرح ورقته التفاوضية وقنوات اتصال إقليمية تُفتح معه
Lebanon 24
"الحزب" يطرح ورقته التفاوضية وقنوات اتصال إقليمية تُفتح معه
04:00 | 2026-03-27
27/03/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:32 | 2026-03-27
في اليوم الـ25 من العدوان... غارات عنيفة تطال الضاحية والجنوب والبقاع وتخلّف شهداء وجرحى
15:16 | 2026-03-27
خطوة مكّي تحت مجهر "الثنائي" واتهامات بـ"الغدر بالمقاومة"
16:02 | 2026-03-27
مذكرة إدارية من محافظ بعلبك - الهرمل.. ماذا فيه؟
15:57 | 2026-03-27
الجامعة اللبنانية نعت أحمد قعبور: ترك في الجامعة والوطن فناً وقضية
15:49 | 2026-03-27
وزير الثقافة: محاولات اسرائيل إقامة حزام امني مقلقة
15:46 | 2026-03-27
ميناسيان تسلم من وفد "الوطني الحر" مقترحه لحماية لبنان: لبث روح الوحدة
فيديو
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
Lebanon 24
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
05:09 | 2026-03-27
27/03/2026 22:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
27/03/2026 22:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
27/03/2026 22:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24