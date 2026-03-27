تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كرامي تسلمت مسودة مشروع مرسوم المناهج التربوية الجديدة: نقلة نوعية كبرى

27-03-2026 | 12:23
A-
A+
كرامي تسلمت مسودة مشروع مرسوم المناهج التربوية الجديدة: نقلة نوعية كبرى
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تسلمت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي من رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق ، مسودة مشروع مرسوم المناهج التربوية الجديدة، في حضور اللجنة التي أشرفت على إعداد المرسوم إلى جانب رئيسة المركز وتضم البروفسور منير أبو عسلي ، القاضي الدكتور غالب غانم ، القاضية نادين رزق والدكتور أكرم سابق، والمستشار الأول للوزيرة الدكتور عدنان الأمين، والقاضي سميح مداح والمستشار القانوي الخاص المحامي فهمي كرامي.
 
 
وتحدثت إسحق فاعتبرت أنها "حظة تاريخية تتمثل بإنجاز مسودة مشروع المرسوم سيما وأننا في هذه المرحلة في حاجة إلى مناهج مبنية على أساس المقاربة بالكفايات، واهمها كفاية المواطنة والحداثة ومواكبة التطور العالمي والعصر الرقمي والذكاء الإصطناعي".
 

واشارت إلى ان "هذا العمل جاء نتيجة اجتماعات وجهود مضنية لعدد كبير من الخبراء والتربويين والقانونيين ، وتم إنجاز الإطار الوطني والأوراق المساندة وكذلك مصفوفة المدى والتتابع"، وأملت أن "يأخذ هذا المشروع طريقه إلى مجلس الوزراء بجهود الوزيرة ليصدر وتبدأ مرحلة التطبيق"، وشكرت اللجنة الحاضرة وجميع الذين أسهموا في الوصول إلى هذه اللحظة.


من جهتها، شكرت كرامي رئيسة المركز واللجنة على جهودها، كما شكرت جميع الذين عملوا طوال الفترة السابقة حتى اليوم ، واعتبرت أن "هذا المشروع المرسوم وثيقة تقدم نقلة نوعية كبرى في النظام التربوي"، ودعت إلى "متابعة الجهود وتكريس المرونة في التعديلات كل ثلاث سنوات بحسب النصوص ، وكذلك إمكان التعديلات الجزئية في أي حقل معرفي أو ميدان وضمن أي حلقة دراسية أو سنة دراسية".


وقدم البروفسور أبو عسلي عرضا للأسباب الموجبة ولنص المرسوم والملحقات ، كما تحدث الدكتور أكرم سابق عن تفاصيل المقاربات ، واشار الدكتور غالب غانم إلى الجوانب القانونية التي تحتضن المضمون التربوي ، وكذلك القاضية نادين رزق . وتحدث الدكتور عدنان الأمين عن ملاحظات حول القيم والسياق الإنسيابي للنص وطرق التطبيق ، كما أشار القاضي مداح إلى جوانب قانونية وكذلك المحامي فهمي كرامي.


ووجهت كرامي الشكر والتقدير الى رئيسة المركز التربوي وفريق العمل في المركز والوزارة ، وحددت اجتماعا قريبا لصوغ الملاحظات وإنجاز المشروع بصيغته النهائية تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء.
Advertisement
المركز التربوي

الإطار الوطني

منير أبو عسلي

مجلس الوزراء

فهمي كرامي

غالب غانم

رامي رئيس

سميح مداح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:32 | 2026-03-27
Lebanon24
15:16 | 2026-03-27
Lebanon24
16:02 | 2026-03-27
Lebanon24
15:57 | 2026-03-27
Lebanon24
15:49 | 2026-03-27
Lebanon24
15:46 | 2026-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24