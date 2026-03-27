كرامي تسلمت مسودة مشروع مرسوم المناهج التربوية الجديدة: نقلة نوعية كبرى

تسلمت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي من رئيسة للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق ، مسودة مشروع مرسوم المناهج التربوية الجديدة، في حضور اللجنة التي أشرفت على إعداد المرسوم إلى جانب رئيسة المركز وتضم البروفسور ، القاضي الدكتور ، القاضية والدكتور أكرم سابق، والمستشار الأول للوزيرة الدكتور عدنان الأمين، والقاضي والمستشار القانوي الخاص المحامي .



وتحدثت إسحق فاعتبرت أنها "حظة تاريخية تتمثل بإنجاز مسودة مشروع المرسوم سيما وأننا في هذه المرحلة في حاجة إلى مناهج مبنية على أساس المقاربة بالكفايات، واهمها كفاية المواطنة والحداثة ومواكبة التطور العالمي والعصر الرقمي والذكاء الإصطناعي".





واشارت إلى ان "هذا العمل جاء نتيجة اجتماعات وجهود مضنية لعدد كبير من الخبراء والتربويين والقانونيين ، وتم إنجاز والأوراق المساندة وكذلك مصفوفة المدى والتتابع"، وأملت أن "يأخذ هذا المشروع طريقه إلى بجهود ليصدر وتبدأ مرحلة التطبيق"، وشكرت اللجنة الحاضرة وجميع الذين أسهموا في الوصول إلى هذه اللحظة.





من جهتها، شكرت كرامي رئيسة المركز واللجنة على جهودها، كما شكرت جميع الذين عملوا طوال الفترة السابقة حتى اليوم ، واعتبرت أن "هذا المشروع المرسوم وثيقة تقدم نقلة نوعية كبرى في النظام "، ودعت إلى "متابعة الجهود وتكريس المرونة في التعديلات كل ثلاث سنوات بحسب النصوص ، وكذلك إمكان التعديلات الجزئية في أي حقل معرفي أو ميدان وضمن أي حلقة دراسية أو سنة دراسية".





وقدم البروفسور عرضا للأسباب الموجبة ولنص المرسوم والملحقات ، كما تحدث الدكتور أكرم سابق عن تفاصيل المقاربات ، واشار الدكتور غالب غانم إلى الجوانب القانونية التي تحتضن المضمون التربوي ، وكذلك القاضية نادين رزق . وتحدث الدكتور عدنان الأمين عن ملاحظات حول القيم والسياق الإنسيابي للنص وطرق التطبيق ، كما أشار القاضي مداح إلى جوانب قانونية وكذلك المحامي فهمي كرامي.





ووجهت كرامي الشكر والتقدير الى رئيسة المركز التربوي وفريق العمل في المركز والوزارة ، وحددت اجتماعا قريبا لصوغ الملاحظات وإنجاز المشروع بصيغته النهائية تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء.