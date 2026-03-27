للصحافيين الذين يغطون الحرب.. بيان من وزير الإعلام

صدر عن مكتب وزير الإعلام المحامي بول مرقص البيان التالي:

"تسهيلاً لمهمة الجسم الإعلامي الذي يواكب الحرب، وحفاظاً على سلامته، طرح الوزير مرقص في جلسة يوم أمس موضوع المرجعية المخّولة للتعامل بين الجهات الأمنية المختصة والمراسلين والصحافيين الراغبين في إجراء جولات تغطية خاصة في المناطق التي تستهدفها الإعتداءات .







وفي ضوء المناقشات التي جرت، تم التواصل اليوم بين الوزير مرقص ووزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى الذي تواصل بدوره مشكوراً مع قيادة . وبناء على ذلك، سيتم اعتماد عنوان بريدي إلكتروني خاص في مديرية التوجيه للراغبين في اجراء جولات تغطية خاصة في المناطق المذكورة أعلاه وهو :Press@lebarmy.gov.lb، كما تم تكليف ضابط إتصال في الجيش اللبناني لهذه الغاية.







وفي هذه المناسبة أثنى الوزير مرقص على دور الجيش اللبناني كما شكر الوزير منسى على سرعة التحرك، وذلك في سبيل تلبية حاجات الإعلاميين وتسهيل عملهم في الظروف الراهنة.







وستستمر وزارة الإعلام، إضافة الى ما تقدّم، في تلقي الطلبات يومياً بما في ذلك السبت والآحاد وأيام العطل، من المراسلين الأجانب للإفادة ادارياً عن صفاتهم هذه بغية تسهيل مهامهم، على العنوان البريدي:moi_pressroom@yahoo.com".