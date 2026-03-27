تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

وزير الثقافة: محاولات اسرائيل إقامة حزام امني مقلقة

Lebanon 24
27-03-2026 | 15:49
A-
A+
وزير الثقافة: محاولات اسرائيل إقامة حزام امني مقلقة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تفقد وزير الثقافة غسان سلامة وسفيرة النروج هيلدا هارالدستاد أوضاع النازحين في مدرستي "رمل الظريف" و"الحريري الثانية" في زقاق البلاط، يرافقهما المسؤول الاول لقطاع الثقافة في مكتب اليونيسكو المهندس جوزيف كريدي، بهدف الاطلاع على حاجات النازحين وتوزيع عدد من القصص والكتب ودفاتر وادوات تلوين للاطفال، مقسمة بحسب الفئات العمرية، ومقدمة من سفارة النروج في لبنان.
 
 
وبعد أن جال الوزير سلامة والوفد المرافق في ارجاء المدرستين ووزعا الكتب، اطلع على اوضاع النازحين مستفسرا عن حاجاتهم وامكان تلبية ما هم بحاجة ماسة إليهم، بناء على اوضاعهم الراهنة.


وقال سلامة في تصريح: "نحن اليوم هنا لسببين، الأول لتأكيد أن كل أعضاء الحكومة متضامنون مع وزيرة الشؤون الاجتماعية في سعي الحكومة الجماعي ولتخفيف المآسي التي نتجت من هذه الحرب المفروضة علينا. وبالتالي، جئنا لنسمع بهدوء وتأن حاجات النازحين ومتطلبات القيمين على الأماكن التي دخلها النازحون وأن نعود بهذه المعلومات مباشرة إلى الهيئة الخاصة المقيمة في السرايا، والتي تعمل 24 ساعة على 24 ساعة في توزيع المساعدات على النازحين".


أضاف: "أما السبب الثاني فيتعلق بوزارة الثقافة، خصوصا أنها أخذت على نفسها منذ نحو عشرة أيام، بالتعاون مع السفارة النروجية ومنظمة اليونيسكو والهيئة اللبنانية لكتب الأطفال، توزيع أكبر عدد ممكن من كتب الأطفال على أولاد النازحين وتقديم على قدر الإمكانات المتوافرة أعمال ترفيهية للتخفيف من وطأة الحرب والنزوح النفسية على الأطفال والأولاد".


وتابع: "أنا سعيد بأنني كنت على صلة مع هؤلاء الأولاد ورأيت أنهم فعلا يتقبلون فكرة العودة إلى المطالعة، رغم الأيام الصعبة التي يعيشونها إلى جانب أهلهم".


وشكر "الهيئات الثلاث التي تعمل مع وزارة الثقافة في هذا المجال"، وقال: "أريد أن أطور هذا البرنامج إلى أكبر عدد ممكن من أماكن النزوح. لقد بدأنا بحوالى 20 مركزا، لكن هدفي أن نصل إلى مئة، بسرعة خلال الأيام المقبلة".
 

وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع موجة نزوح إضافية الى بيروت؟


أجاب: "أتوقع وأعتقد أن شيئا ما، وهو جديد حصل في الجنوب يوم أمس، وهذا الأمر حمل "اسوشيتد برس"، وهي إحدى وكالات الأنباء الكبرى للتحدث عن غزو، هي غيرت طريقة الحديث عما هو حاصل من مناوشات أو شيء من هذا النوع إلى غزو. في الواقع، إن التوغل الإسرائيلي أمس مقلق، وما يزيد القلق هو الفارق الكبير بين ما يسمى جزافا وخطأ بالحزام الأمني، الذي كان قائما قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2000 والحزام الذي يبدو أن إسرائيل تحاول أن تقيمه اليوم".


وأشار إلى أن "المساكن المدنية والمؤسسات العامة والمنشآت الحكومية باتت ضحية التدمير الممنهج مما لم تكن عليه الحال عند الغزو الأول عام 1972، الذي أدى إلى احتلال 22 سنة حتى عام 2000"، وقال: "هذا أمر في غاية الخطورة، لأنه يرسل رسالة إلى كل من اضطر إلى النزوح، بأنه لن يتمكن من العودة إلى منزله، حتى إذا حصل وقف اطلاق النار، لأن هذا المنزل تهدم، أو كما حصل مثلا منذ أيام قليلة في كفركلا، جرف بالكامل".


وعما إذا كان الدعم كافيا للنازحين ويغطي كل حاجاتهم، قال: "إذا كان لديك لا سمح الله ولد يحتاج إلى عناية، فهل تسألين ما هي حظوظ الشفاء؟ أو تذهبين به إلى المستشفى؟ نحن نعرف أن هناك حاجة للأطفال، وسننقل ما عايناه اليوم إلى خلية الأزمة القائمة في السرايا، فور انتهاء الزيارة".


وردا على سؤال عما إذا كان في استطاعة الدولة والجهات المعنية مساعدة النازحين في المدارس إذا طالت الحرب، قال: "من واجب الدولة المساعدة، وعلى اللبنانيين أن يعرفوا أن الدولة لا يمكنها أن تلبي كل الحاجات".


أضاف: "انتظرنا نحو خمسة أيام حتى وصلت طائرة المساعدات الأولى، وهذا أمر طبيعي، لكن المساعدات تزداد كل يوم. بالأمس، وصلت ثلاث طائرات وباخرة مصرية كبيرة".


وأشار إلى أن "التحدي الحقيقي يكمن في أمرين: أولا في سرعة توزيع المساعدات كي لا تبقى فترة طويلة في المخازن"، وقال: "هذا أمر تم حله، لكن لدينا أمثلة حقيقية عن توزيع مساعدات وصلت في اليوم نفسه لم تحفظ في المخازن، بل ذهبت من المرفأ أو من المطار مباشرة إلى حيث هناك حاجة اليها. وثانيا، يجب تحديد الحاجات في كل مركز إيواء".
وزير الصحة: أرقام السرطان في لبنان مقلقة
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 00:55:22 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: سيلزم الاتفاق إسرائيل ولبنان بحل النزاعات سلمياً وبإقامة ترتيبات أمنية
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 00:55:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الثقافة غسان سلامة: الرئيس عون يسعى للتفاوض المباشر مع إسرائيل لوقف التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 00:55:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نوري المالكي: نتطلع إلى إقامة علاقات سياسية واقتصادية وأمنية متوازنة مع جميع الدول الإقليمية والدول الكبرى
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 00:55:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

اللبنانية

النازحين

الحريري

إسرائيل

المطار

بيروت

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
18:09 | 2026-03-27
Lebanon24
17:56 | 2026-03-27
Lebanon24
17:55 | 2026-03-27
Lebanon24
17:53 | 2026-03-27
Lebanon24
17:37 | 2026-03-27
Lebanon24
17:36 | 2026-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24