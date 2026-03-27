الجامعة اللبنانية نعت أحمد قعبور: ترك في الجامعة والوطن فناً وقضية

نعت الفنان أحمد قعبور، وقالت في بيان: "في أدق المراحل حساسية على مستوى والمنطقة حيث يتداخل الفن بالسياسة، غاب الفنان أحمد قعبور، خريج كلية الفنون الجميلة والعمارة – الجامعة عن المشهد، تاركًا خلفه إرثًا حاكى من خلاله قضايا الحرية والإنسانية... لقد شكل صوت الراحل أحمد قعبور جزءا من الوعي الجمعي لشباب لبنان والمنطقة، فهو الذي غنى للوطن والأماكن والحب والطفولة وبيروت والجنوب وفلسطين، كما عمل في المسرح مؤلفا ومخرجا وممثلا وموسيقيا".



وأشارت إلى أنّ "رحيل أحمد قعبور يشكل لحظة فارقة في الذاكرة الثقافية العربية، لكن "شجر الشوارع" سيبقى يردد ألحانه لتسكن "حكايا الرصيف".





وتقدمت الجامعة من أسرة الراحل ومحبيه بأحر التعازي، وهي تفتخر بأنه "تخرّج من الفرع الأول لكلية الفنون وساهم مع زملائه في نهضتها وتطوّرها".



