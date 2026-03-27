Advertisement
لبنان
رابطة موظفي الادارة العامة سلمت وزير المالية ورقة مطالب
Lebanon 24
27-03-2026
|
17:36
إعتبرت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة، في بيان، أن "في ظل الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي يرزح تحتها الوطن، ومع تصاعد تداعيات الحرب التي دفعت آلاف المواطنين، وضمنهم عدد كبير من موظفي الإدارة العامة، إلى النزوح القسري وترك منازلهم، ونظراً الى موجة الغلاء التي أدت إلى تآكل جديد في قيمة الرواتب، لم يعد الصمت مقبولاً ولا الانتظار ممكناً".
أضاف البيان: "في ضوء المستجدات عقدت الهيئة اجتماعاً حضورياً خُصص لمتابعة أوضاع الموظفين واتخاذ ما يلزم، وخلص الى التأكيد على ضرورة إيصال الصوت إلى المعنيين لشرح الواقع والضغط باتجاه تحصيل شيء من الحقوق الملحّة".
إلى ذلك زار وفد الهيئة الادارية للرابطة وزير المالية ياسين جابر، وسلمه ورقة مطالب أولية.
وأبدى الوزير - بحسب البيان - "تعاطفه مع أحقية هذه المطالب، وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين ما يخفف من معاناة الموظفين"، مشدداً على أن "مسألة الرواتب الستة هي حق مكتسب، وسيصار إلى صرفها في اقرب وقت حتى في ظل التحديات التي تفرضها الحرب ومع مفعول رجعي".
كذلك، بحث المجتمعون في "ضرورة اعطاء مساعدة اجتماعية عاجلة لجميع العاملين في الادارة العامة".
والتقى للغاية نفسها
المدير العام
للتنظيم المدني
علي رمضان
الذي أكد
من جهته
دعمه الكامل ووقوفه إلى جانب الموظفين في مطالبهم المحقة.
وكذلك اجتمع مع المدير العام للمالية
جورج
معراوي، معلناً سعيه الجدي إلى التوفيق بين الإمكانات المالية المتاحة وحقوق الموظفين، مؤكداً وقوفه إلى جانبهم.
وثمنت الهيئة من جهتها أمام هذا الواقع، هذه المواقف، وبخاصة جهود
وزير المالية
، املة في أن "تترجم سريعاً إلى خطوات عملية تفضي إلى تحسين ملموس في أوضاع الموظفين بمختلف مسمياتهم".
وتوجهت الرابطة بالشكر والثناء والدعم لكل العاملين في الإدارة العامة، سواء من المعيّنين أو الملحقين من أسلاك أخرى، وبخاصة الوزارات الخدماتية التي تتحمل ملف النزوح عبر العمل المتواصل ليلاً ونهاراً، مؤكدة لجميع الطاعنين والمفترين، بأن الإدارة العامة بوزاراتها كافة هي الركن الأساسي للحفاظ على البلد في السلم والحرب.
وطالبت الحكومة بـ "تحمل مسؤولياتها تجاه الإدارات المعنية بإدارة هذا الملف الإنساني وعلى رأسهم
وزارة الشؤون الاجتماعية
ومن معها من الوزارات والإدارات الخدماتية كونهم يعملون أوقات إضافية خارج الدوام وبمجهود إضافي، وبالتالي لا بد من لحظِهم بتعويضات إضافية مالياً ومعنوياً".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رابطة موظفي الإدارة العامة: تصعيد الإضراب وتوسيعه في كلّ الإدارات
رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن تعليق الإضراب وعودة العمل تدريجيا الى المحاكم
Lebanon 24
هيئة ادارية جديدة لرابطة موظفي الادارة العامة
Lebanon 24
الراعي يتسلّم ورقة مطالب موظفي أوجيرو ويدعم حقوقهم
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
تصاعد حدة الحرب جنوبا ومساع لمعالجة أزمة السفير الإيراني واتصال بين برِّي وعرقجي
الجيش يعيد تموضعه في الجنوب لتجنب الوجود على تماس مع العدو الإسرائيلي
Lebanon 24
تحذيرات أممية من "كارثة إنسانية"في لبنان بسبب الحرب.. اليونيسف: أكثر من 370 ألف طفل أجبروا على مغادرة منازلهم
Lebanon 24
استعدادات لقتال طويل في الجنوب و"حزب الله" يعلن تصدّيه لطائرة حربيّة في سماء بيروت بصاروخ أرض – جوّ
Lebanon 24
من البقاع الغربي الى الجنوب.. الاعتداءات الاسرائيلية مستمرة ومواجهات في الطيبة
Lebanon 24
خبرٌ يهم مشتركي "تاتش".. ماذا أعلنت الشركة؟
من المستهدف في غارة تحويطة الغدير؟
Lebanon 24
"حزب الله" توسع خارج الضاحية.. معهد إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
رسائل إسرائيلية لقرى حدودية: ابقوا في منازلهم… بشرط "!
Lebanon 24
الرواتب الاثنين بدلاً من السبت
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
23:03 | 2026-03-27
تصاعد حدة الحرب جنوبا ومساع لمعالجة أزمة السفير الإيراني واتصال بين برِّي وعرقجي
23:14 | 2026-03-27
الجيش يعيد تموضعه في الجنوب لتجنب الوجود على تماس مع العدو الإسرائيلي
23:47 | 2026-03-27
تحذيرات أممية من "كارثة إنسانية"في لبنان بسبب الحرب.. اليونيسف: أكثر من 370 ألف طفل أجبروا على مغادرة منازلهم
23:21 | 2026-03-27
استعدادات لقتال طويل في الجنوب و"حزب الله" يعلن تصدّيه لطائرة حربيّة في سماء بيروت بصاروخ أرض – جوّ
00:34 | 2026-03-28
من البقاع الغربي الى الجنوب.. الاعتداءات الاسرائيلية مستمرة ومواجهات في الطيبة
00:20 | 2026-03-28
سيناريوهان مصيريان بعد الحرب
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
