مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"







يشهد الميدان تصاعدا نعيا في مسار المواجهة يتجلى في الارتفاع القياسي لعدد العمليات التي أعلنتها المقاومة بما يعكس انتقالها إلى نمط قتالي أكثر تنظيما وهذا التصاعد لا يقتصر على الكم بل يتعداه إلى طبيعة الأهداف حيث أعلنت المقاومة تصديها لطائرة حربية في سماء العاصمة بصاروخ أرض - جو.







كما وطالت العمليات مواقع عسكرية حساسة وتحركات ميدانية لجيش الاحتلال إضافة إلى مستوطنات الشمال عبر مزيج من الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة ما يشير إلى سعي واضح لفرض معادلة ردع ميدانية وتوسيع نطاق الاشتباك.







وقد أظهرت المعطيات قدرة المقاومة على إحباط محاولات التسلل والتعامل المباشر مع القوات المتوغلةعبر استهدافات مركزة شملت تجمعات وآليات وصولا إلى استهداف دبابات "ميركافا" وقوات متحصنة.







لكن العدوانية الاسرائيلية لا تتوقف على الاراضي من الجنوب الى البقاع وصولا الى الضاحية الجنوبية واليوم كانت بلدتي السكسكية والبزالية على موعد جديد مع نزف الدم.







في الأراضي المحتلة، تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة إلى إدارة بنيامين نتنياهو واتهامها بأنها تدفع نحو حرب مفتوحة تتعارض مع العقيدة الأمنية التقليدية وسط تشكيك شخصيات سياسية وعسكرية بقدرة الحكومة على تحقيق "نصر" فعلي.







كما تكشف استطلاعات الرأي انقساما واضحا في المجتمع حول جدوى العمليات في وإمكانية تحقيق استقرار طويل الأمد، ما يعكس حالة من الإرباك الاستراتيجي.







بالتوازي، يتوسع المشهد نحو الإطار الإقليمي مع استمرار التصعيد الأميركي - الإسرائيلي تجاه إيران حيث تتضارب المؤشرات بين مساع لفرض تسوية وضغوط عسكرية متصاعدة تشمل التلويح بعمليات برية وخيارات هجومية واسعة.







في السياق الداخلي اللبناني يبرز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بما يخص قضية السفير الإيراني وهو يعتبر أن الذي حصل «ما بيقطع, وأكد لمن يعنيه الأمر أن المطلوب إلغاء قرار إبعاد السفير وليس أقل من ذلك وقال: وما حدا يحكيني، روحوا عالجوا الأزمة والحل واضح.







هذا وتسلم الرئيس بري من رئيس النائب جبران باسيل مقترح التيار لحماية لبنان مؤكدا أن الوحدة الوطنية أساس كل شيء وأساس هذا الوطن وبقائه.





مقدمة الـ"أم تي في"







إلى باكستان در.







فالاتصالات الدولية تتكثف لعقد محادثات مباشرة بين واشنطن وطهران في اسلام اباد في وقت قريب جدا، كما أعلن الالمانية.







هكذا فان مهلة العشرة الايام المقبلة التي اعطاها دونالد ترامب لايران ستتوزع بين جزرة المفاوضات وعصا العمليات العسكرية الاميركية - الاسرائيلية.







فالجيش الاسرائيلي اعلن عن هجومات جديدة وعن خطط لمهاجمة بنى تحتية عسكرية للنظام الايراني، فيما كشفت واشنطن انها تدرس القيام بتصعيد عسكري كبير اذا وصلت الجهود الديبلوماسية الى حائط مسدود.







بالتوازي، نقلت وكالة رويترز عن خمسة مصادر أن معلومات الاستخبارات الاميركية تؤكد تدمير نحو ثلث صواريخ ايران بالغارات الاميركية.







إذا، الوضع الاقليمي على مفترق مفصلي، والايام العشرة المقبلة خطرة ودقيقة.







فاما ان تنجح المحادثات ما يثبت المسار السلمي للازمة الايرانية، واما ان تفشل المفاوضات ما يؤدي الى احتدام الحرب التي قد تصل الى حد قيام اميركا بانزال بري في ايران.







في لبنان، ازمة السفير الايراني المطرود لا تزال تتفاعل.







ووفق المعلومات فان الثنائي الشيعي طلب من السفير الايراني عدم المغادرة، وهو ينظم تجمعات مؤيدة له ولبقائه في بيروت.







في المقابل، فان الحكومة لا تزال مصرة على موقفها، ومهلة الخمسة ايام المعطاة للسفير للمغادرة تنتهي الاحد.







فماذا سيحصل والحال هذه؟







هل سيبقى السفير الايراني في لبنان رغما عن قرار الحكومة ولو من دون حصانة ومن دون ان يمارس صلاحياته؟







الامر في ملعب السلطة السياسية والاجهزة الامنية، فاما ان تكون الدولة دولة حقيقية او لا. في الاثناء اسرائيل تتقدم على الجبهة الجنوبية في اطار ما اسمته بالعملية البرية المحدودة، وهي تركز جهودها للسيطرة على القرى والتلال المشرفة على المستوطنات. لكن البداية من مشارف الضاحية، حيث خرقت غارات إسرائيلية الهدوء الحذر في المنطقة. التفاصيل مع الزميل صبحي قبلاوي.





مقدمة "المنار"







سماء بيروت لم تعد ملاذا آمنا للطائرات الصهيونية، وشرف التصدي بصواريخ أرض - جو على عاتق رجال المقاومة الإسلامية، وأرض الجنوب ليست سهلة المنال لجنود الاحتلال، ففي كل واد عيون ساهرة وزنود حاضرة، كرجال وادي العيون في رشاف وفي البياضة ودبل وشمع والقنطرة والطيبة، وكل أرض طاب اسمها بفعل شبابها الذين قال عنهم الواسد على تراب بيروت اليوم الراحل أحمد قعبور: "من بطون الأرض يطلعون، من عيون الشمس يطلعون، من وجه القمر، وفي عيونهم ألف انتفاض، وألف ألف لعنة على الذئاب الفاجرة، متآمرة هذه الذئاب الفاجرة".







ولن ينفع الفجور ولا الغرور لا بالمواقف ولا فوق المنابر، ففي الميدان يكرم الوطن ويصان، وما هان أهل الحمية الذين جعلوا دبابات الميركافا، بما حملت من جنودها الصهاينة، عصفا مأكولا، وجعلوا حجم الخسائر التي يتلقاها الجيش المصاب بالحوادث الصعبة فوق التعداد.







والحادث الصعب هو المصطلح السهل الذي يهرب إليه الجيش الصهيوني للتستر على خسائر قواته، ولبنيامين نتنياهو وجيشه يقولون: الحبل على الجرار.







جيش يقترب من الانهيار، وجنوده يفرون من المعركة، وآخرون أصابهم الإرهاق، والحاجة ملحة إلى ثلاثة عشر ألف جندي بأسرع وقت ممكن لمحاولة الاستنقاذ.







لم يقلها محلل ولا خبير، بل قائد هذا الجيش "إيال زامير"، ومعه المطلع من بنيامين نتنياهو على الإحاطة الأمنية قبل أيام زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي أضاف أن كيانهم يتجه نحو كارثة أمنية.







والكوارث لن يحلها عديد إضافي للجيش، في ظل إضافة الضربات التي يتلقونها من لبنان وإيران، والتي أصابت عمقهم الاستراتيجي وتهدد بإخلاء شمالهم الباكي مع مستوطنيه.







وليزداد الباكون مع الصهاينة، كان بيان الحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ردا على استهداف العدو الصهيوني الأمريكي مصانع مركزية إيرانية، الذي بعث بإنذار واضح لكل المصانع التي لها علاقة أو صلة بالأمريكيين والصهاينة في الكيان العبري وعموم المنطقة، وكذلك موظفيها والقاطنين بقربها، بأن موجات الاستهداف ستبدأ قريبا، وعلى الجميع الحذر.





مقدمة الـ"أو تي في"







لا مؤشر الى قرب التوصل الى اتفاق لوقف النار في ايران، على رغم المقترحات والردود المتبادلة بشكل مستمر بين واشنطن وطهران، والتطور الاخير في هذا السياق ما نقلته وكالة رويترز عن تبلغ الرئيس دونالد ترامب وكبار مسؤولي البيت الأبيض بأن مقترحا ايرانيا جديدا سينقله الوسطاء في الساعات المقبلة، في وقت ابلغ وزير الخارجية الاميركية نظراءه في مجموعة السبع بأن الحرب مع إيران ستنتهي في غضون أسابيع.







اما على الجبهة اللبنانية، فأكد رئيس الأركان الاسرائيلي خلال جولة ميدانية بمشاركة قائد المنطقة الشمالية وقادة عدد من الفرق القتالة التي استقدمت الى الجبهة، ان اسرائيل ستواصل ضرب ، قائلا: لدينا خطط إضافية مهمة لمواصلة الحملة، في وقت تجددت الغارات على الضاحية الجنوبية، وفيما يستمر التوغل في البلدات والقرى، وسط معارك ضارية، وفي موازاة تطور ميداني كبير، عبر إعلان حزب الله التصدي بصاروخ أرض- جو لطائرة حربية في سماء بيروت.







وفي غضون ذلك، اعلن قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل ان الجيش لن يتوانى عن تحمل مسؤولياته الوطنية رغم الشائعات وحملات التحريض التي تسعى إلى التقليل من شأن تضحيات العسكريين وجهودهم، داعيا اياهم الى عدم التأثر بالشائعات وأن يتمسكوا بعقيدتهم ويلتزموا بأداء واجبهم الوطني.







وشدد خلال تفقده عددا من الوحدات في بيروت وصيدا على ضرورة الحفاظ على الجهوزية لمنع الإخلال بالأمن، والحزم في وجه أي محاولة للمساس بالاستقرار الداخلي.







اما في السياسية، فواصل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل دعوة الافرقاء الى التنبه لمخاطر الاقتتال الداخلي، مسلما مقترح حماية لبنان الذي أعده التيار للبطريرك مار بشاره بطرس الراعي والرئيس نبيه بري بعدما حمله امس الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.





مقدمة الـ"أل بي سي"







هل مؤشرات المفاوضات المحتملة بين الأميركية وإيران جدية؟







أم أن هناك وقتا تحتاجه واشنطن لأعادة "تذخير" ترسانتها في المنطقة والجهوزية فرق المشاة الذين سيصلون إلى أرض المنطقة؟







وإذا كانت إيران وصلت إلى قناعة أن طاولة المفاوضات تبقى أكثر ضمانا من الميدان، فهل تقبل بما حكي عن خمسة عشر بندا لا يعني القبول بها سوى الإستسلام؟







الأجوبة حتى الساعة غير متوافرة، خصوصا أن الكلمة المرجحة ما زالت للميدان، حتى إشعار آخر.







صحيفة واشنطن بوست كشفت اليوم نقلا عن مصادر مطلعة أن الجيش الأميركي أطلق أكثر من 850 صاروخ توماهوك كروز خلال أربعة أسابيع من الحرب مع إيران، ما أدى إلى استهلاك هذه الأسلحة الدقيقة بوتيرة أثارت قلق بعض مسؤولي البنتاغون ودفعتهم إلى إجراء مناقشات داخلية حول كيفية توفير المزيد منها.







ولكن كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض صححت أن الجيش الأميركي يمتلك ما يكفي من ذخيرة وعتاد وأسلحة لتحقيق أهداف عملية ملحمة الغضب التي وضعها الرئيس ترامب، بل وأكثر من ذلك".







وأضافت ليفيت: "ومع ذلك، فقد كان الرئيس ترامب دائما يركز بشدة على تعزيز قواتنا المسلحة، وسيواصل دعوة مقاولي الدفاع إلى تسريع وتيرة تصنيع أسلحة أميركية.







هذا المعطى يرجح أن الحرب مستمرة وأن الوقت المعطى هو لاعتبارات لوجستية أكثر مما هو لانضاج المسار التفاوضي، علما أن معلومات تناقلتها وكالات الأنبار العالمية تفيد بأنه جرى إبلاغ ترامب وكبار مسؤولي البيت الأبيض بأن المقترح الإيراني المقابل سيصل على الأرجح اليوم عبر وسطاء.







وليست المرة الأولى التي يجري الحديث فيها عن تقدم مسار المفاوضات، ليتبين أن الميدان مازال متقدما.







الميدان أيضا متقدم في لبنان في غياب أي حديث عن مفاوضات، فبحسب الأجواء من إسرائيل أن الجيش الإسرائيلي قسم الجنوب إلى خمس مناطق، وعلى مستوى التوغل فقد أصبح في عمق يراوح بين ستة كيلومترات وثمانية كيلومترات.







واللافت الإعلان عن جولة لرئيس الاركان الاسرائيلي في الجنوب، من دون تحديد موقع الجولة.





مقدمة "الجديد"







أرض محروقة جنوبا وتمهيد أرضية لدبلوماسية "متعددة الجنسيات" خرقت الأجواء اللبنانية بجدار صوت لم يرق إلى طرح عملي يبنى عليه وجل ما خرجت به "الغارات الدبلوماسية" رفع مستوى التحذير من اهتزاز داخلي تذكي نيرانه الانقسامات والتوترات وإعلان حال "القلق" من انزلاق نحو المحظور فيما لو طال أمد الحرب.







وبحسب مصادر دبلوماسية فإن الجهود منصبة في الوضع الراهن على الضغط على إسرائيل لتحييد البنى التحتية اللبنانية من دائرة النار الإسرائيلية إلا أن هذا "العرض" مرهون بسير المعركة وتطوراتها والعمق الذي يصل إليه حزب الله في استهدافاته.







وإذا كانت العين مصوبة نحو مرحلة "الجد" بين طهران وواشنطن وانعكاس ذلك على كل ما يحيط بها فإن العين الأخرى لا تزال مفتوحة على كيفية تعاطي حزب الله مع المشهد السياسي الداخلي إلا أنه وبحسب مصادر سياسية أبقى على قناة التواصل مع الجانب المصري مع تجديد "البيعة" للأخ الأكبر في الحل والربط قلب الحضور الدبلوماسي على لبنان أكان فرنسيا أم مصريا وإن تمحور حول حسن التدبير والتحذير.







أما الغائب الأكبر عن الجمهور فكان رئيس الجمهورية المتواري خلف قرار "أقام الساحة الداخلية ولم يقعدها على قرار" وبدلا من أن يتقدم الصفوف لوضع الرأي العام اللبناني أمام الحقائق والحقوق والواجبات حجز لنفسه مقعدا في صفوف المتفرجين على تقاذف المسؤوليات أمام الساعات القليلة المتبقية لإنذار السفير الإيراني بمغادرة البلاد.







وعلى انكفاء "العون" حول ما يجري فإن "الوزير الملك" وفي تصريح للجديد رفع الحظر عن مشاركته في جلسة وكشف أن رئيس مجلس النواب نبيه بري تمنى عليه عدم الحضور لكنه لم يعده بذلك وأنه في المقابل حصل على تعهد من رئيسي الجمهورية والحكومة بعدم إثارة ملف طرد السفير وبين "لو كنت أعلم" و"كنت أعلم" التزم رئيس الجمهورية الحياد السلبي ليس فقط عن آخر التطورات بل عن عمر أزمة شهدت أخطر الأحداث منذ آخر إطلالاته التلفزيونية ولم يصارح اللبنانيين بما يجري في الكواليس.







وعلى أرض الواقع وهو أقل الواجب.







وإذا كان لبنان مربوطا بحبل المشنقة الإيراني فإنه وعلى مشارف انتهاء شهر الحرب الأول شد كما العالم الأحزمة بين الهبوط الآمن على مدرج التفاوض أو الإقلاع نحو مستوى أعلى من تصعيد، ودخل منطقة "الكعكة الصفراء المحرمة" بإعلان هيئة الطاقة الذرية الإيرانية تعرض مصنع إنتاج "خميرة" اليورانيوم لهجوم أميركي إسرائيلي لم يتسرب من مجمع "الماء الثقيل" بخار الإشعاعات ولم يهدد بخطر التلوث لكن غيومه تلبدت فوق المنشآت الصناعية الأميركية والإسرائيلية بالتهديد بالمثل.







وبالتوازي مع ارتفاع الضغط الحربي فإن الحراك الدبلوماسي يخيم فوق إسلام آباد أرض الوساطة المقترحة حيث أفادت شبكة "سي بي إس" الاميركية بانه من المتوقع صدور الرد الإيراني على مقترح السلام الأميركي في وقت لاحق اليوم وفقا لمصادر مطلعة وذكرت المصادر أن الرئيس دونالد ترامب وكبار مسؤولي البيت الأبيض أبلغوا بأن الرد الإيراني سيصل على الأرجح يوم الجمعة عبر وسطاء.





