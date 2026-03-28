|
لبنان
الخارجية الفرنسية: ندعم التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل
Lebanon 24
28-03-2026
|
03:45
أوضح باسكال كونفافرو المتحدّث الرسمي باسم
وزارة الخارجية
الفرنسية
أن بلاده "رحّبت" بما وصفها بالقرارات "الشجاعة" التي اتخذتها الحكومة
اللبنانية
بتبني خطة نزع سلاح "
حزب الله
" الذي جر
لبنان
إلى حرب لم يخترها، وفق تعبيره. وأضاف المتحدّث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية في مقابلة مع "العربية.نت/الحدث.نت" أن "باريس رحبت أيضاً بقرارات أخرى للحكومة اللبنانية مثل إعلان أنشطة حزب الله العسكرية وجناحه العسكري غير قانونية، إضافة إلى قرار سحب اعتماد السفير
الإيراني
لدى لبنان الأسبوع الماضي".
كما أشار إلى
أن فرنسا
"رحبت كذلك باقتراح الرئيس جوزاف عون الذي قدمه للحكومة
الإسرائيلية
بالانخراط في محادثات مباشرة رفيعة المستوى في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلدين ومن شأنها أن تحرز تقدّماً نحو وقف إطلاق النار وعملية نزع سلاح حزب الله بطريقة منظمة ومنسقة لاسيما وأنه يجب عليه تسليم أسلحته وحل النزاع الذي يؤجج الصراع بين
إسرائيل
ولبنان منذ 1949".
وتابع قائلاً: "دعونا السلطات الإسرائيلية، كما فعل الوزير جان نويل بارو في نهاية الأسبوع الماضي في القدس، إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتحرك نحو تسوية دائمة للتوترات بين البلدين، وتنسيق مقارباتهما كما حاولت فرنسا القيام به بعد وقف إطلاق النار الذي حصل في تشرين الثاني 2024، في آلية تُلزم الإسرائيليين واللبنانيين بتحقيق نزع سلاح حزب الله من أجل أمنهم الجماعي".
كذلك نوّه كونفافرو إلى أن " الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اقترح استضافة مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل في باريس بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتيسير حوار تاريخي رفيع المستوى بين السلطات اللبنانية والإسرائيلية من جهة أخرى، لتمكينها من الاتفاق على عملية نزع سلاح حزب الله، الذي يجب عليه تسليم أسلحته، والتحرك نحو تسوية النزاع المستمر بينهما منذ عام 1949".
إلى ذلك، شدد على أن "
وزير الخارجية
جان نويل بارو أكد هذا الأمر مجدداً أمس، خلال اليوم الأول من الاجتماع الرسمي الأول لوزراء الخارجية خلال رئاسة فرنسا لمجموعة السبع، لافتاً إلى أن باريس بلا شك هي الدولة الأكثر اهتماماً والتي تبذل مجهوداً جدياً، وهي تقف إلى جانب الشعب اللبناني".
وأوضح أن "الوزيرة المنتدبة لدى القوات المسلحة الفرنسية أليس روفو ستزور
بيروت
خلال أيام بعد زيارة رئيس الأركان ووزير الخارجية لبيروت".
كما أكد أن "وزير الخارجية الفرنسي أشار أمس لنظرائه خلال اجتماع وزراء مجموعة السبع، إلى أن خطورة الوضع الإقليمي عززت الحاجة للحفاظ على استقرار لبنان، ودعم مؤسساته الشرعية، وحماية المدنيين، وضمان استعادة سيادته بالكامل".
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفرنسية: باريس دعمت انفتاح السلطات اللبنانية على إجراء محادثات مباشرة
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: باريس دعمت انفتاح السلطات اللبنانية على إجراء محادثات مباشرة
28/03/2026 13:49:19
28/03/2026 13:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ما جديد ملف التفاوض بين لبنان وإسرائيل؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ما جديد ملف التفاوض بين لبنان وإسرائيل؟
28/03/2026 13:49:19
28/03/2026 13:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيبدأ التفاوض بين لبنان وإسرائيل؟ صحيفة في تل أبيب تعلن
Lebanon 24
هل سيبدأ التفاوض بين لبنان وإسرائيل؟ صحيفة في تل أبيب تعلن
28/03/2026 13:49:19
28/03/2026 13:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ورقة فرنسية غير رسمية سلمت الى بيروت وتل ابيب: "معايير لاتفاق بين لبنان وإسرائيل"
Lebanon 24
ورقة فرنسية غير رسمية سلمت الى بيروت وتل ابيب: "معايير لاتفاق بين لبنان وإسرائيل"
28/03/2026 13:49:19
28/03/2026 13:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
العدوان متواصل.. غارات إسرائيلية تضرب الجنوب والبقاع وتستهدف مسعفين
Lebanon 24
العدوان متواصل.. غارات إسرائيلية تضرب الجنوب والبقاع وتستهدف مسعفين
06:21 | 2026-03-28
28/03/2026 06:21:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مجددًا.. الاعلام يدفع فاتورة الحرب
Lebanon 24
مجددًا.. الاعلام يدفع فاتورة الحرب
07:32 | 2026-03-28
28/03/2026 07:32:21
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر فيديو لفاطمة فتوني قبل استشهادها.. "الرسالة الأخيرة"
Lebanon 24
آخر فيديو لفاطمة فتوني قبل استشهادها.. "الرسالة الأخيرة"
07:20 | 2026-03-28
28/03/2026 07:20:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: استشهاد صحافيين في الجنوب.. إسرائيل تقتل الزميلين علي شعيب وفاطمة فتوني
Lebanon 24
بالصور: استشهاد صحافيين في الجنوب.. إسرائيل تقتل الزميلين علي شعيب وفاطمة فتوني
07:10 | 2026-03-28
28/03/2026 07:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصحة يعرض خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة العدوان وآليات تعزيز جاهزية النظام الصحي والدوائي
Lebanon 24
وزير الصحة يعرض خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة العدوان وآليات تعزيز جاهزية النظام الصحي والدوائي
07:01 | 2026-03-28
28/03/2026 07:01:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
"حزب الله" توسع خارج الضاحية.. معهد إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
"حزب الله" توسع خارج الضاحية.. معهد إسرائيلي يكشف
17:55 | 2026-03-27
27/03/2026 05:55:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الرواتب الاثنين بدلاً من السبت
Lebanon 24
الرواتب الاثنين بدلاً من السبت
14:02 | 2026-03-27
27/03/2026 02:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيشهد البنزين قريباً؟
Lebanon 24
ماذا سيشهد البنزين قريباً؟
16:37 | 2026-03-27
27/03/2026 04:37:19
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام جديد يُكشف عن نصرالله.. دبلوماسيّ كبير ينقله لأول مرّة
Lebanon 24
كلام جديد يُكشف عن نصرالله.. دبلوماسيّ كبير ينقله لأول مرّة
12:00 | 2026-03-27
27/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الليطاني "بدو سلامك".. إلى أين يا أحمد قعبور؟
Lebanon 24
الليطاني "بدو سلامك".. إلى أين يا أحمد قعبور؟
08:00 | 2026-03-27
27/03/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
06:21 | 2026-03-28
العدوان متواصل.. غارات إسرائيلية تضرب الجنوب والبقاع وتستهدف مسعفين
07:32 | 2026-03-28
مجددًا.. الاعلام يدفع فاتورة الحرب
07:20 | 2026-03-28
آخر فيديو لفاطمة فتوني قبل استشهادها.. "الرسالة الأخيرة"
07:10 | 2026-03-28
بالصور: استشهاد صحافيين في الجنوب.. إسرائيل تقتل الزميلين علي شعيب وفاطمة فتوني
07:01 | 2026-03-28
وزير الصحة يعرض خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة العدوان وآليات تعزيز جاهزية النظام الصحي والدوائي
07:00 | 2026-03-28
المشهد يتعقد.. والمعركة طويلة
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
Lebanon 24
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
05:09 | 2026-03-27
28/03/2026 13:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
28/03/2026 13:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
28/03/2026 13:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
