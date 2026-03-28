بالفيديو.. إسرائيل تنشر لحظة استهداف علي شعيب وفاطمة فتوني

#عاجل 🔻🔸جيش الدفاع قضى على المدعو علي شعيب الذي عمل إرهابيًا في قوة الرضوان التابعة لحزب الله وتحرك لسنوات متخفّيًا بصفة صحفي
🔸هاجم جيش الدفاع قبل قليل في جنوب لبنان وقضى على الإرهابي المدعو علي حسن شعيب وهو عنصر في وحدة الاستخبارات التابعة لوحدة قوة الرضوان في حزب الله… pic.twitter.com/JmHqgkMGaI
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 28, 2026
