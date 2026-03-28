عن العمليات في الجنوب.. بيان للصليب الاحمر اللبناني هذه تفاصيله

أعلن اللبناني في بيان أنّه "نظراً للعمليات العدائية، فإن الاجراءات المعتمدة من اللبناني لتلبية النداءات الإنسانية وآلية تحريك طواقمه في المناطق الحدودية الجنوبية، تجري من خلال إبلاغ اليونيفيل والإنتظار لحين تأمين المسار الآمن لضمان الحماية لتنفيذ المهمات".



وقال:" يستمر الصليب الأحمر اللبناني تأدية مهماته، مع ضرورة اتخاذ اجراءات متشددة للحماية، وذلك بعد الإصابات والخسارة المؤلمة التي لحقت بطواقمه، من دون أن يتوانى عن بذل كافة الجهود والمتابعة الحثيثة مع اليونيفل والتنسيق مع والجيش اللبناني من أجل الحصول على المسار الآمن في هذه الظروف الشديدة الخطورة، مع الدعوة الدائمة إلى وجوب احترام تطبيق وحماية الطواقم الطبية والإسعافية".

Advertisement