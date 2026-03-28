هاشم: استهداف الاعلاميين يتجاوز كل المواثيق والاعراف الدولية

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" ، في بيان، ان "استهداف العدو الاسرائيلي للاعلاميين والمسعفين بهذا الشكل الهمجي وعن سابق تصور وتصميم متجاوزا كل المواثيق والاعراف والقوانين الدولية يبين مدى الاجرام الذي يستهدف وطننا ويضع الجميع امام مسؤولياتهم، ويفرض على اصوات النشاز ان يكفوا عن مغامراتهم لخدمة العدو من حيث يشاؤون او لا يشاؤون، اي لا يكفي وطننا حجم هذا العدوان الذي لا يستثني البشر والحجر والشجر".

وشدد على ان "اولوية الاولويات في هذه اللحظة المصيرية تمتين الوحدة الداخلية والاقلاع عن لغة الحقد والتحريض والشحن الطائفي والعمل على كل ما يخدم المصلحة الوطنية لحماية الوطن وتحصينه لمواجهة مشروع تفتيته للقضاء عليه، فلا يجوز تحت اي ذريعة المساهمة في خدمة العدو ونواياه الخبيثة".