استشهاد أب وابنه في دبل.. ونداء عاجل

استشهد المواطن سعيد وابنه الياس، اليوم في استهداف إسرائيلي في بلدة دبل الجنوبية.

في هذا السياق، توجّه كاهن رعية دبل الأب فادي فلفلي بنداء الى "فاعلي السّلام لحماية المدنيّين في القرى المسيحيية الحدودية في الجنوب خصوصاً بعد استهداف للمواطن جورج سعيد وابنه الياس اللذين استشهدا منذ ساعات قليلة".



وأضاف "للأسف، الأبرياء يدفعون ثمن الحرب، ونُطالب بحمايتنا خصوصاً خلال مرورنا عبر الممر الإنساني بين دبل ورميش وقد أقفلته إسرائيل، ونحن بانتظار التصريح للعبور وإيصال التوابيت الى دبل لإقامة مراسم جنازة ودفن الشهيدين".





وأكد أنه تم التواصل مع الجهات المعنية، بما فيها والجيش اللبناني، للحصول على إذن للتنقّل وتأمين المساعدات، إلا أن جميع المحاولات لم تُثمر، داعياً كل من يستطيع تقديم المساعدة للتدخل الفوري لتفادي كارثة إنسانية.



من ناحية ثانية، أفاد رئيس بلدية دبل في حديث تلفزيوني عن أن الوضع في البلدة يتأزم بشكل كبير، ولم يعد بالإمكان تأمين أبسط حاجات السكان، مشيراً إلى أن المستوصف المحلي فرغ من الأدوية الأساسية.