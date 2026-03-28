لبنان

استشهاد أب وابنه في دبل.. ونداء عاجل

Lebanon 24
28-03-2026 | 09:10
استشهاد أب وابنه في دبل.. ونداء عاجل
استشهد المواطن جورج سعيد وابنه الياس، اليوم في استهداف إسرائيلي في بلدة دبل الجنوبية.
 
في هذا السياق، توجّه كاهن رعية دبل الأب فادي فلفلي بنداء الى "فاعلي السّلام لحماية المدنيّين في القرى المسيحيية الحدودية في الجنوب خصوصاً بعد استهداف إسرائيل للمواطن جورج سعيد وابنه الياس اللذين استشهدا منذ ساعات قليلة".

وأضاف "للأسف، الأبرياء يدفعون ثمن الحرب، ونُطالب بحمايتنا خصوصاً خلال مرورنا عبر الممر الإنساني بين دبل ورميش وقد أقفلته إسرائيل، ونحن بانتظار التصريح للعبور وإيصال التوابيت الى دبل لإقامة مراسم جنازة ودفن الشهيدين".
 
من ناحية ثانية، أفاد رئيس بلدية دبل في حديث تلفزيوني عن أن الوضع في البلدة يتأزم بشكل كبير، ولم يعد بالإمكان تأمين أبسط حاجات السكان، مشيراً إلى أن المستوصف المحلي فرغ من الأدوية الأساسية.

وأكد أنه تم التواصل مع الجهات المعنية، بما فيها السفير البابوي والجيش اللبناني، للحصول على إذن للتنقّل وتأمين المساعدات، إلا أن جميع المحاولات لم تُثمر، داعياً كل من يستطيع تقديم المساعدة للتدخل الفوري لتفادي كارثة إنسانية.

 
 
مواضيع ذات صلة
اختطاف والدة إعلامية أميركية.. ونداء عاجل ومؤثر
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:33:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... نداء عاجل لإخلاء بلدة جنوبيّة
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:33:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: سيتم إطلاق نداء عاجل من الحكومة لإغاثة لبنان
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:33:23 Lebanon 24 Lebanon 24
نداء عاجل من وزارة الخارجية إلى اللبنانيين في المناطق المُستهدفة في البلدان العربيّة
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:33:23 Lebanon 24 Lebanon 24

