وزير الصحة: شهداء الاسعاف والصحافة ليسوا ارقاماً!

أكد ركان ، أن الاسعاف والصحافة ليسوا ارقاماً.

وقال في "إن القانون الدولي ينص على حماية العاملين في المجال الصحي وتوفير الحماية المدنية، مشدداً على أنه “أمام وتيرة هذه الاستهدافات نجدد ثقتنا بالعاملين في المجال الصحي”.

وأضاف وزير الصحة أن “ تهدر دم المسعفين الذين يهرعون لمعالجة الجرحى”.

وأشار إلى أن “الصحة لا تعرف السياسة بل تعرف الوطنية والإنسانية والواجب الأخلاقي”.

ولفت إلى أن “العبء كبير على المستشفيات، وعلى الرغم من ذلك لا يسأل أحد عن موضوع التغطيات مقابل الحس الوطني”.

وكشف وزير الصحة عن“تعرض 18 مركزاً للاعتداءات وعدد بلغ 51 شهيداً”.

كما أوضح أن “الجمعيات الإسعافية تعرضت للاستهدافات، بالإضافة إلى 9 مستشفيات، فيما بلغ عدد المستشفيات المقفلة 5”.