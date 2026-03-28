أمر إيجابي.. ماذا يحدث في المطار؟

كانت لافتة الزيارة الأخيرة التي قام بها السفير الفرنسي هيرفي ماغرو إلى مطار ، حيث اطلع على سير الأعمال فيه وشؤونه وأحواله في ظل الحرب المُستمرة على .



الزيارة هذه تُعتبر مهمة جداً، وتؤكد وجود دعمٍ فرنسي لجهود استمرارية هذا المرفق الحيوي في ظل الحرب، وبالتالي تحصينه من أي اعتداءات إسرائيلية.



ويمثل مجالاً حيوياً مفتوحاً بين لبنان والخارج، كما أنه يُعتبر مرفقاً مهماً يساهم في شحن مُختلف البضائع والمواد الأولية التي يريدها لبنان من أجل الصمود في ظل الوضع الحالي.



في الوقت نفسه، قالت مصادر " " في المطار إن الشركات المختلفة أبلغت موظفيها أن العمل مستمر من دون أي توقف، مشيرة إلى أن العاملين هناك يحضرون باستمرار، بينما إدارة تواصل باستمرار الاطمئنان إلى الموظفين والاطلاع على أحوالهم وسط الظروف الصعبة.



وأكدت المصادر أنّ كافة الأجهزة العاملة ضمن المطار على جهوزية تامة لمواصلة العمل من دون أي تأخير.