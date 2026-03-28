لبنان

أمر إيجابي.. ماذا يحدث في المطار؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-03-2026 | 13:13
A-
A+
أمر إيجابي.. ماذا يحدث في المطار؟
أمر إيجابي.. ماذا يحدث في المطار؟
A+
A-
كانت لافتة الزيارة الأخيرة التي قام بها السفير الفرنسي هيرفي ماغرو إلى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث اطلع على سير الأعمال فيه وشؤونه وأحواله في ظل الحرب الإسرائيلية المُستمرة على لبنان.
 

الزيارة هذه تُعتبر مهمة جداً، وتؤكد وجود دعمٍ فرنسي لجهود استمرارية هذا المرفق الحيوي في ظل الحرب، وبالتالي تحصينه من أي اعتداءات إسرائيلية.
 

ويمثل المطار مجالاً حيوياً مفتوحاً بين لبنان والخارج، كما أنه يُعتبر مرفقاً مهماً يساهم في شحن مُختلف البضائع والمواد الأولية التي يريدها لبنان من أجل الصمود في ظل الوضع الحالي.
 

في الوقت نفسه، قالت مصادر "لبنان24" في المطار إن الشركات المختلفة أبلغت موظفيها أن العمل مستمر من دون أي توقف، مشيرة إلى أن العاملين هناك يحضرون باستمرار، بينما إدارة شركة طيران الشرق الأوسط تواصل باستمرار الاطمئنان إلى الموظفين والاطلاع على أحوالهم وسط الظروف الصعبة.
 

وأكدت المصادر أنّ كافة الأجهزة العاملة ضمن المطار على جهوزية تامة لمواصلة العمل من دون أي تأخير.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

شركة طيران الشرق الأوسط

رفيق الحريري الدولي

طيران الشرق الأوسط

مطار رفيق الحريري

الشرق الأوسط

رفيق الحريري

الإسرائيلية

الإسرائيلي

