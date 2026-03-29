نتنياهو يعلن توسيع المنطقة الأمنية في جنوب لبنان

قال اليوم إنه أصدر "تعليمات بتوسيع المنطقة الأمنية في ".ووصل إلى مقر القيادة الشمالية وقال: "لقد أصدرتُ تعليمات بتوسيع المنطقة الأمنية الحالية، نحن عازمون على تغيير الوضع في تغييراً جذرياً"، وفق تعبيره.وقالت هيئة البث العبرية إن نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان الجنرال إيال زامير وعدد من الجيش قاموا بزيارة القيادة الشمالية اليوم (الأحد) استعداداً لتوسيع نطاق المناورة البرية في .وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يُنشئ حاليًا منطقة أمنية متقدمة في جنوب لبنان، وأن قواته تعمل على عمق يصل إلى ثمانية كيلومترات من الحدود. وأكد الجيش أنه لا توجد نية للعودة إلى نظام المواقع الثابتة الذي كان يميز نموذج المنطقة الأمنية.