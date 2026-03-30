مجددًا.. إنذار إسرائيلي لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت

جدّد الجيش الاسرائيلي إنذاره إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، بوجوب الاخلاء.



وكتب المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي ، عبر حسابه على "أكس": انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وخاصة في الأحياء التالي: حارة حريك، ، الليلكي، الحدث، ، تويطة ، والشياح".



وقال:" يواصل الجيش العمل ومهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في مختلف أنحاء الضاحية".



ختم:" الجيش لا ينوي المساس بكم ولذلك وحرصًا على سلامتكم عليكم الإخلاء فورًا".

