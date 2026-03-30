أمطار وعواصف رعدية.. منخفض جوي جديد مصدره اليونان سيضرب لبنان

30-03-2026 | 05:05
أمطار وعواصف رعدية.. منخفض جوي جديد مصدره اليونان سيضرب لبنان
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية، مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1700 متر، على ان يستقر الطقس خلال النهار.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس متقلب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الاربعاء مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع رياح مغبرة، ومن ثم يتأثر لبنان يوم الخميس بمنخفض جوي مصدره اليونان مصحوب بامطار تكون غزيرة احيانا و عواصف رعدية.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13و 22، في طرابلس بين 11 و 20 درجة وفي زحلة بين 6 و 17 درجة.

تحذير من ارتفاع موج البحر لحدود ال 3 أمتار بخاصة شمال البلاد.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة ، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل امطار غزيرة احيانا خلال فترة قبل الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر، تخف حدة الأمطار بعد الظهر وتنحسر تدريجا خلال الليل.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية، مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1700 متر، على ان يستقر الطقس خلال النهار.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، تنخفض نسبة الرطوبة، تنشط الرياح وتكون محملة بطبقات من الغبار.

الخميس: غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا في فترة الظهيرة مصحوبة ببرق و رعد، تخف حدة الامطار تدريجا في الفترة المسائية، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 24 درجة ، فوق الجبال من 7 الى 19 درجة ، في الداخل من 7 الى 17 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 15 و 45 كم/س.

-الانقشاع: متوسط إجمالا يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80 % .

-حال البحر: هائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,28

-ساعة غروب الشمس: 18,57
