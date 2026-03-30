"كاريتاس" - لبنان سيّرت قافلة إغاثية إلى القرى الحدودية

اعلنت رابطة "كاريتاس" - لبنان في بيان انها "في تجلٍّ واضح للتكاتف الإنساني والوطني، سيّرت، اليوم قافلة إغاثية وصلت الى مدينة صور، العدوسية، الحجة، كفروا والعيشية في ، في خطوة تستهدف احتضان العائلات المتأثرة وتعزيز قدرتها على الثبات والبقاء في أرضها في مواجهة الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد".







جابت القافلة، بحسب البيان، "بلدات أبى سكانها إلا أن يتمسكوا بقراهم ويرفضوا النزوح عنها، حيث تم توزيع مستلزمات أساسية تُعالج الأولويات الأشد إلحاحاً لدى السكان المحليين، على غرار ما وُزِّع في السابقة، وذلك في إطار شراكة إنسانية تجمع كاريتاس والبعثة البابوية في لبنان ومؤسستَي Oeuvre d'Orient وSolidarity والمطران مروان شربل تابت من الأبرشية في الذي أسهم إلى جانب كهنة أبرشيته في دعم ".







ترأس القافلة السفير البابوي المطران باولو بورجيا، في حضور راعي أبرشية المارونية المطران أنطوان أبو نجم، إلى جانب "كاريتاس" - لبنان الأب سمير غاوي، المرشد العام للرابطة الأرشمندريت نعمان قزحيا، منسق جهاز الأقاليم الأب بسام سعد وممثلين عن المؤسسات الشريكة، في رسالة جلية عن توحّد الجهود في خدمة الإنسان وصون كرامته.







شددت الرابطة على أن "مساندة الأهالي في بلداتهم لا تقف عند حدود الاستجابة للمتطلبات الآنية، بل تمتد لتشمل تمكينهم من الصمود والبقاء متجذّرين في أرضهم، بوصف ذلك ركيزةً جوهرية في الحفاظ على اللحمة الاجتماعية والانتماء الوطني".







وأكدت "كاريتاس" - لبنان "في ضوء المعطيات الراهنة، من جديد تمسكها الراسخ بمواصلة مسيرتها الإنسانية إلى جانب اللبنانيين جميعاً، انطلاقاً من ثوابتها القائمة على كرامة الإنسان والتضامن، وإيماناً بأن الإنسان يظل في صميم كل استجابة، وأن التشبث بالأرض ليس سوى فعل رجاء وشهادة على الأمل".



