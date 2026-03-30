تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"كاريتاس" - لبنان سيّرت قافلة إغاثية إلى القرى الحدودية

Lebanon 24
30-03-2026 | 05:41
A-
A+
كاريتاس - لبنان سيّرت قافلة إغاثية إلى القرى الحدودية
كاريتاس - لبنان سيّرت قافلة إغاثية إلى القرى الحدودية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعلنت رابطة "كاريتاس" - لبنان  في بيان انها "في تجلٍّ واضح للتكاتف الإنساني والوطني، سيّرت، اليوم قافلة إغاثية وصلت الى مدينة صور، العدوسية، الحجة، كفروا والعيشية في جنوب لبنان، في خطوة تستهدف احتضان العائلات المتأثرة وتعزيز قدرتها على الثبات والبقاء في أرضها في مواجهة الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد".



جابت القافلة، بحسب البيان، "بلدات أبى سكانها إلا أن يتمسكوا بقراهم ويرفضوا النزوح عنها، حيث تم توزيع مستلزمات أساسية تُعالج الأولويات الأشد إلحاحاً لدى السكان المحليين، على غرار ما وُزِّع في المحطات السابقة، وذلك في إطار شراكة إنسانية تجمع كاريتاس لبنان والبعثة البابوية في لبنان ومؤسستَي Oeuvre d'Orient  وSolidarity والمطران مروان شربل تابت من الأبرشية المارونية في كندا الذي أسهم إلى جانب كهنة أبرشيته في دعم هذه المبادرة".



ترأس  القافلة السفير البابوي المطران باولو بورجيا، في حضور راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان أبو نجم، إلى جانب رئيس رابطة "كاريتاس" - لبنان الأب سمير غاوي، المرشد العام للرابطة  الأرشمندريت نعمان قزحيا، منسق جهاز الأقاليم الأب بسام سعد وممثلين عن المؤسسات الشريكة، في رسالة جلية عن توحّد الجهود في خدمة الإنسان وصون كرامته.



شددت الرابطة على أن "مساندة الأهالي في بلداتهم لا تقف عند حدود الاستجابة للمتطلبات الآنية، بل تمتد لتشمل تمكينهم من الصمود والبقاء متجذّرين في أرضهم، بوصف ذلك ركيزةً جوهرية في الحفاظ على اللحمة الاجتماعية والانتماء الوطني".



وأكدت "كاريتاس" - لبنان "في ضوء المعطيات الراهنة، من جديد تمسكها الراسخ بمواصلة مسيرتها الإنسانية إلى جانب اللبنانيين جميعاً، انطلاقاً من ثوابتها القائمة على كرامة الإنسان والتضامن، وإيماناً بأن الإنسان يظل في صميم كل استجابة، وأن التشبث بالأرض ليس سوى فعل رجاء وشهادة على الأمل".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سوليداريتي" تُرافق السفير البابوي في جولة إغاثية لدعم صمود أهالي قرى الجنوب الحدودية
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:25:40 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران تابت يطلب تخصيص "لمّة الصواني" لدعم "أهلنا في القرى الحدودية"
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:25:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من "أمل" بحث مع سفيرة بولندا تعزيز التعاون الإنمائي ودعم القرى الحدودية
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:25:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي لعزل القرى الحدودية وفتح مسار توغل جديد من سوريا عبر جبل الشيخ
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:25:40 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:52 | 2026-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:36 | 2026-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-30
Lebanon24
10:54 | 2026-03-30
Lebanon24
10:52 | 2026-03-30
Lebanon24
10:36 | 2026-03-30
Lebanon24
10:30 | 2026-03-30
Lebanon24
10:29 | 2026-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24