الأمن العام يُمدّد التسهيلات للرعايا السوريين والفلسطينيين وتسوية أوضاع العمال الأجانب

صدر عن في البيان التالي:



" تعلن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في للمغادرة عبر المراكز الحدودية البرّية دون إستيفاء رسوم ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم وذلك لغاية 30/06/2026 ضمناً.



كما عن تمديد العمل "بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة" و "ضبط أوضاع اليد العاملة في " وذلك لغاية 30/06/2026 ضمناً.







لمزيد من التفاصيل يمكن زيارة موقع للأمن العام على الإنترنت:



Website www.general-security.gov.lb



أو مراجعة Call Center على الرقم ۱۷۱۷".

