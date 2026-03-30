سلام استقبل وفداً من بلدية البرغلية: الدولة إلى جانبكم

استقبل الدكتور وفدًا من بلدة البرغلية في ، برئاسة رئيس البلدية ، حيث تناول اللقاء أوضاع البلدة.



، حيّا رئيس أهالي البلدة على صمودهم، وصمود جميع بلدات الجنوب التي رفضت الإخلاء، مؤكّدًا أنّ الدولة إلى جانبهم، وتعمل بشكل مستمر على تأمين قوافل المساعدات لهم. وشدّد الرئيس سلام على أنّ صمود هذه البلدات في الجنوب هو صمود لكل اللبنانيين، وهو في مواجهة مشاريع التهجير وإقامة ما يُسمّى بالمناطق العازلة.



كما أكّد الرئيس سلام أنّه لا يجوز أن يبقى مصير اللبنانيين رهناً بحسابات تتجاوز مصلحة وشعبه.

