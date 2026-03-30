تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

سلام استقبل وفداً من بلدية البرغلية: الدولة إلى جانبكم

Lebanon 24
30-03-2026 | 05:49
سلام استقبل وفداً من بلدية البرغلية: الدولة إلى جانبكم
سلام استقبل وفداً من بلدية البرغلية: الدولة إلى جانبكم photos 0
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وفدًا من بلدة البرغلية في قضاء صور، برئاسة رئيس البلدية محمد خضر الداوود، حيث تناول اللقاء أوضاع البلدة.

من جهته، حيّا رئيس مجلس الوزراء أهالي البلدة على صمودهم، وصمود جميع بلدات الجنوب التي رفضت الإخلاء، مؤكّدًا أنّ الدولة إلى جانبهم، وتعمل بشكل مستمر على تأمين قوافل المساعدات لهم. وشدّد الرئيس سلام على أنّ صمود هذه البلدات في الجنوب هو صمود لكل اللبنانيين، وهو في مواجهة مشاريع التهجير وإقامة ما يُسمّى بالمناطق العازلة.

كما أكّد الرئيس سلام أنّه لا يجوز أن يبقى مصير اللبنانيين رهناً بحسابات تتجاوز مصلحة لبنان وشعبه.
 
 
 
Advertisement
Advertisement
