تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

إرتفاع كبير في أسعار اللحوم

30-03-2026 | 06:38
A-
A+
إرتفاع كبير في أسعار اللحوم
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف أمين سر نقابة القصابين وتجار المواشي الحيّة ماجد عيد، عن "تراجع كبير في استهلاك لحوم الأبقار الحيّة في لبنان"، مشيرًا في بيان إلى أن "معدل الذبح اليومي انخفض من 500 رأس إلى نحو 200 رأس"، وعزا هذا التراجع إلى "انخفاض الطلب بشكل ملحوظ في المناطق المستهدفة، ولا سيما الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع، كما أن ارتفاع أسعار اللحوم الحيّة أدى إلى خفض استهلاك اللبنانيين لها".
 
وطمأن إلى أن "الكميات المتوافرة من الأبقار في الأسواق اللبنانية تكفي لفترة تتراوح بين شهر ونصف وشهرين، في حال بقي معدل الذبح على حاله في الفترة الحالية، أي بحدود 200 رأس يوميًا".



وأشار إلى "ارتفاع كبير في أسعار لحوم الأبقار الحيّة من مصادرها، نتيجة التضخم العالمي الذي بدأ قبل الحرب الدائرة حاليًا في المنطقة، والذي طال معظم السلع، ولا سيما اللحوم"، لافتا الى ان "أسعار اللحوم الأوروبية ارتفعت بنحو ضعفين ونصف، فيما ارتفعت أسعار اللحوم البرازيلية بنحو الضعفين، ما انعكس مباشرة على استهلاك اللحم الأحمر في السوق اللبنانية".



وأوضح أنه، "بسبب الارتفاع الكبير في أسعار اللحم الأوروبي، جرى الإحجام عن استيراده في لبنان وفي معظم دول البحر المتوسط، والاستعاضة عنه باللحم البرازيلي الحي"، لافتا الى ان "اللحم المذبوح يُباع حاليًا بنحو 18 دولارًا للأوروبي و15 دولارًا للبرازيلي".



وختم لافتا الى انه "قبل ارتفاع الأسعار، كان الاستهلاك في لبنان موزعًا بنسبة 80% للحوم الأوروبية و20% للحوم البرازيلية، إلا أن هذه المعادلة انقلبت مع ارتفاع الأسعار، لتصبح 80% للبرازيلية و20% فقط للأوروبية".
لبنان

إقتصاد

البحر المتوسط

اللبنانية

ماجد عيد

البرازيل

الأوروبي

البقاع

أوروبي

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24