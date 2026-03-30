إرتفاع كبير في أسعار اللحوم

كشف أمين سر نقابة القصابين وتجار المواشي الحيّة ، عن "تراجع كبير في استهلاك لحوم الأبقار الحيّة في "، مشيرًا في بيان إلى أن "معدل الذبح اليومي انخفض من 500 رأس إلى نحو 200 رأس"، وعزا هذا التراجع إلى "انخفاض الطلب بشكل ملحوظ في المناطق المستهدفة، ولا سيما الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع، كما أن ارتفاع أسعار اللحوم الحيّة أدى إلى خفض استهلاك اللبنانيين لها".

وطمأن إلى أن "الكميات المتوافرة من الأبقار في الأسواق تكفي لفترة تتراوح بين شهر ونصف وشهرين، في حال بقي معدل الذبح على حاله في الفترة الحالية، أي بحدود 200 رأس يوميًا".







وأشار إلى "ارتفاع كبير في أسعار لحوم الأبقار الحيّة من مصادرها، نتيجة التضخم العالمي الذي بدأ قبل الحرب الدائرة حاليًا في المنطقة، والذي طال معظم السلع، ولا سيما اللحوم"، لافتا الى ان "أسعار اللحوم الأوروبية ارتفعت بنحو ضعفين ونصف، فيما ارتفعت أسعار اللحوم البرازيلية بنحو الضعفين، ما انعكس مباشرة على استهلاك اللحم الأحمر في السوق اللبنانية".







وأوضح أنه، "بسبب الارتفاع الكبير في أسعار اللحم ، جرى الإحجام عن استيراده في لبنان وفي معظم دول ، والاستعاضة عنه باللحم البرازيلي الحي"، لافتا الى ان "اللحم المذبوح يُباع حاليًا بنحو 18 دولارًا للأوروبي و15 دولارًا للبرازيلي".







وختم لافتا الى انه "قبل ارتفاع الأسعار، كان الاستهلاك في لبنان موزعًا بنسبة 80% للحوم الأوروبية و20% للحوم البرازيلية، إلا أن هذه المعادلة انقلبت مع ارتفاع الأسعار، لتصبح 80% للبرازيلية و20% فقط للأوروبية".