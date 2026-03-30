بعد بقاء السفير الإيرانيّ في لبنان... ماذا قال جعجع؟

كتب "القوّات اللبنانيّة" عبر حسابه على منصّة "إكس":

"الى : إن مخالفة قرارات ليست بطولة.

إن تخطي القوانين لم يُحتسب يوما إنجازا. إن قرار الحكومة إبقاء سفيرها في على الرغم من قرار الحكومة الطلب منه مغادرة الأراضي اللبنانية، لهو قمّة الازدراء بالقوانين الدولية وأصول التعاطي بين الدول.

وفي الاحوال كافة، لقد أمضينا العقود الأربعة الأخيرة من حياتنا الوطنية في هذا الأمر الواقع، وسنعمل بالتأكيد كل ما في وسعنا للخروج منه بأسرع وقت ممكن.

والسلام.."