اعتداءات إسرائيلية جنوباً وبقاعاً.. هذه آخر التطورات الميدانية

شنَّ العدو ، مساء اليوم الإثنين، سلسلة غارات جوية استهدفت عدداً من المناطق .

ومساء، استهدف سلاح الجو الإسرائيلي مناطق عدة في الطريق بين سحمر ويحمر، الطريق بين يحمر ولبايا، الطريق بين قليا والدلافة، الطريق بين قليا والأحمدية، الطريق بين الأحمدية وإبل السقي (برغز).





وكان الجيش الإسرائيلي أصدر تهديداً، مساء اليوم، لعددٍ من القرى والبلدات في البقاع الغربي وهي زلايا، لبايا، يحمر، سحمر، قليا، دلافة.





وإثر التهديد، عمدَ المواطنون إلى النزوح باتجاه شمال بلدة القرعون.







وفي الجنوب، قصف العدو منطقة دير الزهراني، جبشيت، برج قلاويه، صريفا، الحقبان بين كفرا وياطر، فيما استهدف أيضاً بلدة عيناثا وأطراف مدينة بنت ، فيما طال القصف أيضاً بلدة حانين وأطراف السماعية.



أيضاً، استهدف العدو الإسرائيلي بعض المنازل والطريق عند مدخل منطقة الخيام ، كما قصف أيضاً بلدة الشهابية.



