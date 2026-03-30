أرسلان استقبل وفداً من "الوطني الحر" في خلدة سلمه "مقترح حماية لبنان"

استقبل " اللبناني" في دارته في خلدة وفداً من " " مكلّفاً من رئيسه ، ضمّ النائبين سيزار أبي خليل وغسان عطالله، ونائبة رئيس للشؤون السياسية مارتين كتيلي، بحضور مدير الإعلام في الحزب جاد حيدر.





وجرى خلال اللقاء عرضٌ للمستجدات السياسية والأمنية الراهنة في والمنطقة.





وسلّم الوفد أرسلان "مقترح حماية لبنان" الذي أطلقه " الحر" في ظلّ الحروب التي نعيشها، وما يفرضه ذلك من تكريس لغة الحوار وتثبيت التفاهمات الداخلية حمايةً للوطن.