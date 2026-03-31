الجيش الاسرائيلي يجدّد إنذاره إلى سكان جنوب نهر الزهراني

جدد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة أكس، إنذاره بإخلاء بلدات وقرى جنوب نهر الزهراني.
وقال: "الغارات مستمرة حيث يعمل جيش الدفاع بقوة كبيرة في المنطقة. ولذلك وحرصًا على سلامتكم نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فورًا والتوجه فورًا إلى شمال نهر الزهراني.
#عاجل‼️ انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني
🔸إن نشاطات حزب الله الإرهابية تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة وهو لا ينوي المساس بكم.
🔴الغارات مستمرة حيث يعمل جيش الدفاع بقوة كبيرة في المنطقة. ولذلك وحرصًا على سلامتكم نعود ونناشدكم… pic.twitter.com/GexP8KU85a
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 31, 2026
