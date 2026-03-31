بعد البرد والأمطار... الأجواء الدافئة تنتظر الأيام المقبلة!

31-03-2026 | 03:06
بعد البرد والأمطار... الأجواء الدافئة تنتظر الأيام المقبلة!
 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،

غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية فتلامس ال 27 درجة على الساحل، تنخفض نسبة الرطوبة مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء، تتكاثف الغيوم مساء وتهطل أمطار خفيفة متفرقة وموحلة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الاربعاء حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية دافىة مصدرها مصر تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، ومن ثم يتأثر لبنان يوم الخميس بمنخفض جوي مترافق بكتل هوائية باردة نسبيا يؤدي الى طقس ماطر أحيانا، ويستمر حتى صباح يوم الجمعة حيث ينحسر تدريجا مع بقاء بعض التقلبات المحلية حتى نهاية الأسبوع.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13و 22، في طرابلس بين 11 و 20 درجة وفي زحلة بين 6 و17 درجة.

معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و 24، في طرابلس بين 13 و 23 وفي زحلة بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات صباحا يتحول تدريجا الى الى قليل الغيوم، مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

الأربعاء:

غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية فتلامس ال 27 درجة على الساحل، تنخفض نسبة الرطوبة مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء، تتكاثف الغيوم مساء وتهطل أمطار خفيفة متفرقة وموحلة .

الخميس:

غائم اجمالا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة صباحا التي تعود وتنخفض بشكل سريع اعتبارا من الظهر. تنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود ال70 كلم/س شمال البلاد محملة بالغبار، ترتفع نسبة الرطوبة فيتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات ، تهطل أمطار متفرقة وموحلة تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ، على ان تخف حدة الأمطار خلال الليل.

الجمعة:

غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكوّن الضباب على المرتفعات، مع احتمال أمطار محلية خلال الفترة الصباحية خصوصا شمال البلاد، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار.

-الحرارة على الساحل من 17 الى 27 درجة، فوق الجبال من 9 الى 20 درجة، في الداخل من 10 الى 23 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75 % .

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,28

-ساعة غروب الشمس: 18,57 

 

مواضيع ذات صلة
كتل دافئة وغبار يرفعان الحرارة قبل عودة الأمطار والثلوج نهاية الأسبوع
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 13:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"جنون" طقس شباط: بعد الأمطار.. كتل دافئة باتجاه لبنان والحرارة تسجل 27 درجة في هذا اليوم
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 13:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"نقصاك القعدة" تجمع عمرو دياب وأبناءه في أجواء عائلية دافئة
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 13:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24
طقس مستقر في الأيام المقبلة.. ولكن الأمطار عائدة وبشدة في هذا الموعد
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 13:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24

