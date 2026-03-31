في هذه المنطقة...توقيف مروجَّي مخدرات!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات لمكافحة تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق، توافرت معطيات لدى حول قيام شخصَين مجهولَين بترويج المخدّرات في مناطق عدّة من .

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة المروجَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويَّتَيهما، وهما كلٌّ من: ف. ذ. (مواليد عام 1997، سوري )و. ذ. (مواليد عام 2003، سوري)

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانهما، وتوقيفهما بالتّنسيق مع .

بعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما، بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بترويج المخدّرات في مدينة الشّويفات، على متن سيّارة نوع كيا، تمّ ضبطها.

بتفتيشهما والسّيّارة، تم ضبط ما يلي:

– 20 عشرين طبّة بداخلها مادّة الكريستال.

– 7 سبع طبّات بداخلها مادّة الباز.

– 4 أربعة مظاريف بداخلها مادّة حشيشة الكيف.

– 4 أربعة مظاريف بداخلها مادة الماريجوانا.

– مظاريف أدوية وحبوب مختلفة الألوان.

– أدوات تُستخدم لتعاطي المخدّرات.

– 5 خمسة هواتف خلويّة ومبلغ مالي

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما لُسِبَ إليهما.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".