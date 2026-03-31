في هذه المنطقة...توقيف مروجَّي مخدرات!

Advertisement

في هذه المنطقة...توقيف مروجَّي مخدرات!

31-03-2026 | 03:14
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَين بترويج المخدّرات في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة المروجَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويَّتَيهما، وهما كلٌّ من: ف. ذ. (مواليد عام 1997، سوري )و. ذ. (مواليد عام 2003، سوري)

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانهما، وتوقيفهما بالتّنسيق مع القضاء.

بعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما، بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بترويج المخدّرات في مدينة الشّويفات، على متن سيّارة نوع كيا، تمّ ضبطها.

بتفتيشهما والسّيّارة، تم ضبط ما يلي:

– 20 عشرين طبّة بداخلها مادّة الكريستال.

– 7 سبع طبّات بداخلها مادّة الباز.

– 4 أربعة مظاريف بداخلها مادّة حشيشة الكيف.

– 4 أربعة مظاريف بداخلها مادة الماريجوانا.

– مظاريف أدوية وحبوب مختلفة الألوان.

– أدوات تُستخدم لتعاطي المخدّرات.

– 5 خمسة هواتف خلويّة ومبلغ مالي

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما لُسِبَ إليهما.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص". 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
في جبيل.. توقيف مروجي مخدرات بالجرم المشهود
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 13:57:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: توقيف مروّجي مخدرات وتجار أسلحة
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 13:57:04 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مروجيّ مخدّرات في الشّويفات وذوق مصبح
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 13:57:04 Lebanon 24 Lebanon 24
في الدّورة.. قوى الأمن توقف مروّجي مخدّرات
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 13:57:04 Lebanon 24 Lebanon 24

