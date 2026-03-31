البزري عرض مع رئيس بلدية صيدا شؤوناً خدماتية ومعيشية

استقبل النائب الدكتور رئيس بلدية المهندس مصطفى ، ونائب رئيس البلدية الدكتور أحمد عكرة بحضور كامل شريتح، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة في المدينة، لا سيما الاجتماعية والمعيشية والتنظيمية.

وتناول اللقاء الدور الذي تضطلع به صيدا في استقبال واستضافة الاهالي القادمين من مناطق مختلفة نتيجة العدوان . حيث تم التأكيد على "أهمية الدور الوطني والإنساني الذي تقوم به المدينة عبر بلديتها وقواها السياسية والمجتمعية".

وشدّد المجتمعون على أن "صيدا تشكّل نموذجًا يُحتذى به في تعزيز الاستقرار وترسيخ السلم الأهلي على المستوى الوطني".