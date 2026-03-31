لبنان

المجلس الوطني الأرثوذكسي يشيد بقيادة جوزاف عون ويدعو لحوار وطني

Lebanon 24
31-03-2026 | 06:00
المجلس الوطني الأرثوذكسي يشيد بقيادة جوزاف عون ويدعو لحوار وطني
نوه "المجلس الوطني الأرثوذكسي" في بيان، بـ "القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون"، مؤكدًا أن "أكثرية الشعب اللبناني تؤيد ما يقوم به في الحفاظ على السلم الاهلي والعيش المشترك وفي مقدّمته منع الانزلاق مجددًا إلى الحرب الأهلية أو انقسام الدولة إلى شطرين".


ولفت إلى أن "الشعب يريد إنهاء الحرب وعدم الاستقرار، وهو يعاني فقدان الأمل بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية وحتى الصحية، إذ أصبحت الحياة اليومية صعبة، ويعيش المواطنون حالًا من الخوف من الغد وهناك مجموعة كبيرة من اللبنانيين مشرّدة تفترش الطرق وهذا أمر مرفوض، لأن الإنسان له حق العيش بكرامة، وقد خسر هذا الحق في ظل الظروف الراهنة".


وناشد الرئيس عون "الدعوة إلى لقاء وطني جامع عبر طاولة حوار يُطرح فيها بند أساسي هو العودة إلى حضن الوطن، والذهاب مباشرة إلى التفاوض مع العدو الإسرائيلي بما يشكّل مدخلاً لجمع كل الأطراف من أحزاب وتيارات وتكتلات سياسية تحت كنف الدولة، وعلى طاولة القصر الجمهوري، يجب وضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية في ما آلت إليه أوضاع البلد ومؤسساتها وتحميل كل طرف مسؤوليته في مسار الانهيار".


وعزى المؤسسة العسكرية بشهدائها دفاعاً عن ارض الجنوب وتمنى الشفاء للجرحى، ورأى أنه "لا يمكن لأي طرف أو مكون لبناني أن يتحكّم بقرار الحرب والسلم خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية".
 
