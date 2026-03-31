18
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
لبنان
لبنان
المجلس الوطني الأرثوذكسي يشيد بقيادة جوزاف عون ويدعو لحوار وطني
نوه "المجلس الوطني الأرثوذكسي" في بيان، بـ "القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
"، مؤكدًا أن "أكثرية الشعب اللبناني تؤيد ما يقوم به في الحفاظ على السلم
الاهلي
والعيش المشترك وفي مقدّمته منع الانزلاق مجددًا إلى الحرب الأهلية أو انقسام الدولة إلى شطرين".
ولفت إلى أن "الشعب يريد إنهاء الحرب وعدم الاستقرار، وهو يعاني فقدان الأمل بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية وحتى الصحية، إذ أصبحت الحياة اليومية صعبة، ويعيش المواطنون حالًا من الخوف من الغد وهناك مجموعة كبيرة من اللبنانيين مشرّدة تفترش الطرق وهذا أمر مرفوض، لأن الإنسان له حق العيش بكرامة، وقد خسر هذا الحق في ظل الظروف الراهنة".
وناشد
الرئيس عون
"الدعوة إلى لقاء وطني جامع عبر طاولة حوار يُطرح فيها بند أساسي هو العودة إلى حضن الوطن، والذهاب مباشرة إلى التفاوض مع العدو
الإسرائيلي
بما يشكّل مدخلاً لجمع كل الأطراف من أحزاب وتيارات وتكتلات سياسية تحت كنف الدولة، وعلى طاولة
القصر الجمهوري
، يجب وضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية في ما آلت إليه أوضاع البلد ومؤسساتها وتحميل كل طرف مسؤوليته في مسار الانهيار".
وعزى
المؤسسة العسكرية
بشهدائها دفاعاً عن ارض الجنوب وتمنى الشفاء للجرحى، ورأى أنه "لا يمكن لأي طرف أو مكون لبناني أن يتحكّم بقرار الحرب والسلم خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية".
مجلس السلم والأمن الأفريقي يدعو لحوار شامل بقيادة سودانية
الدبيبة يدعو إلى حوار وطني يقود إلى الانتخابات في ليبيا
جشي يرحّب بزيارة سلام إلى الجنوب ويدعو إلى استراتيجية وطنية لحماية لبنان
الرئيس عون زار وزير الدفاع وقيادة الجيش في اليرزة: الجيش مؤسسة وطنية تخدم مصلحة لبنان واللبنانيين وما تعرض له وقائده من حملات لن يترك اي اثر في ادائه
بالفيديو... لحظة الغارة الإسرائيليّة على المبنى المُهدّد في الغبيري
بالفيديو... لحظة الغارة الإسرائيليّة على المبنى المُهدّد في الغبيري
بشأن السفر إلى لبنان... ماذا أعلنت الخطوط الجويّة الفرنسيّة؟
بشأن السفر إلى لبنان... ماذا أعلنت الخطوط الجويّة الفرنسيّة؟
الكباش السياسي مرتبط بالميدان.. هل تفتح اسرائيل جبهة جديدة؟
الكباش السياسي مرتبط بالميدان.. هل تفتح اسرائيل جبهة جديدة؟
الرئيس عون: نُرحب بدعم ماكرون لمساعدة لبنان لمواجهة التصعيد الإسرائيلي المستمرّ
الرئيس عون: نُرحب بدعم ماكرون لمساعدة لبنان لمواجهة التصعيد الإسرائيلي المستمرّ
ارتفاع عدد الشهداء إلى 1268 والجرحى إلى 3750 منذ بداية العدوان في 2 آذار
ارتفاع عدد الشهداء إلى 1268 والجرحى إلى 3750 منذ بداية العدوان في 2 آذار
آخر معلومة عن علي شعيب.. ماذا فعل قبل استشهاده؟
آخر معلومة عن علي شعيب.. ماذا فعل قبل استشهاده؟
"سفير في لبنان" قد يتم اعتقاله.. خبير عسكري يوضح
"سفير في لبنان" قد يتم اعتقاله.. خبير عسكري يوضح
"إنزال مُحتمل".. إسرائيل قد تدخل البقاع!
"إنزال مُحتمل".. إسرائيل قد تدخل البقاع!
تحذيرٌ من تقرير يخص لبنان.. ماذا قال؟
تحذيرٌ من تقرير يخص لبنان.. ماذا قال؟
ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات... ماذا عن قارورة الغاز؟
ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات... ماذا عن قارورة الغاز؟
