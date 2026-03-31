تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
بلدية صيدا تحدد تسعيرة الكهرباء لشهر آذار 2026

31-03-2026 | 08:22
بلدية صيدا تحدد تسعيرة الكهرباء لشهر آذار 2026
بلدية صيدا تحدد تسعيرة الكهرباء لشهر آذار 2026 photos 0
أعلنت لجنة تنظيم قطاع المولدات، في بلدية صيدا، في بيان ، تكلفة  اشتراكات الكهرباء لشهر اذار 2026، كالآتي:

- يلتزم اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة الموحدة للكيلو وات الصادرة عن وزارة الطاقة عن شهر اذار وهي 40.580 ل.ل عن كل كيلو وات ساعة على ان لا تقل ساعات التغذية عن ١٢ ساعة يوميا، وفي حال زادت ساعات التغذيه عن ١٧ ساعة يصبح السعر الكيلو وات 50.000 ل.ل. عن كل كيلو وات ساعة تغذية المبنية على اساس سعر وسطي للدولار 89500 ل.ل.

- للمشتركين بالعدادات يسعر رسم الاشتراك الثابت على اساس ٣٨٥,٠٠٠ ل.ل لقدرة ٥ أمبير و ٦٨٥,٠٠٠ ل.ل لقدرة ١٠ أمبير و يضاف ٣٠٠,٠٠٠ ل.ل لكل ٥ أمبير إضافي.

- بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي ٩٨٥.٠٠٠ ليرة وليس ٢٧٨٥٠٠٠ ليرة.

- إلزامية إصدار فاتورة تظهر بوضوح اسم و عنوان صاحب المولد و رقم هاتفه، اسم المشترك، قدرة الاشتراك، العداد السابق، العداد الحالي، المصروف الشهري، سعر الكيلو وات، قيمة الاستهلاك الشهري، الاشتراك الثابت بحسب سعر الوزارة و المجموع النهائي من دون اي اضافات اخرى مثل التباعد.

- إلزامية إصدار جدول واضح بساعات التغذية و تعميمه على المشتركين.

- إلزامية تركيب و اعتماد العدادات لكافة المشتركين.

- في حال قرر صاحب المولد إطفاء مولده بشكل نهائي و الخروج من الخدمة وجب عليه إعطاء مهلة ٣ أشهر قبل ذلك. (يقدم العلم و الخبر خطيا في قلم بلدية صيدا او البلدية المعنية).

- بناء لاتفاق لجنة تنظيم قطاع المولدات مع النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ستتلقى هذه النيابة شكاوى المواطنين عبر المخافر المعنية لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- ستقوم اللجنة بابلاغ مضمون هذا البيان للنيابة العامة الاستئنافية في الجنوب.

تلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:

١- ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.

٢- رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات او وجود طاقة شمسية عند المستهلك أو غيره...

٣- التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.
مواضيع ذات صلة
إليكم تسعيرة المولدات الخاصة لشهر شباط
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24
موظفو بلدية صيدا يحتجون على عدم دفع رواتبهم منذ شهرين
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24
صدور العدد 150 من مجلة الامن العام لشهر آذار
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تحدد شروطها للمشاركة في كأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:21 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:17 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:08 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:56 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:21 | 2026-03-31
Lebanon24
10:17 | 2026-03-31
Lebanon24
10:08 | 2026-03-31
Lebanon24
10:00 | 2026-03-31
Lebanon24
09:56 | 2026-03-31
Lebanon24
09:43 | 2026-03-31
