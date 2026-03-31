وزير الداخلية عرض التطورات مع سفير قطر ونواب

استقبل والبلديات أحمد في مكتبه اليوم، سفير دولة قطر في بن آل ثاني، وجرى عرض للأوضاع العامة والتطورات الأمنية في ظل الحرب التي يعيشها لبنان، وما تفرضه من تحديات على مختلف المستويات.



وأكد الحجار "تضامن لبنان مع دولة قطر والدول العربية الشقيقة جراء الاعتداءات التي تتعرض لها"، شاكرا لقطر "مبادرتها في إرسال المساعدات الإغاثية إلى الأسر النازحة".



، أكد السفير دعم بلاده "للبنان وشعبه، ووقوفها إلى جانبه في هذه الظروف الدقيقة، واستمرارها في تقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة".



واستقبل وزير الداخلية النائبين منيمنة وملحم خلف، وتم التطرق الى الأوضاع الأمنية لا سيما في ، والإجراءات المتخذة حفاظا على الامن والاستقرار .



ثم التقى النائب إبراهيم كنعان، وعرض معه آخر المستجدات والتطورات في البلاد.



كذلك بحث مع النائب وليد البعريني في الأوضاع العامة.

