وزير الداخلية عرض التطورات مع سفير قطر ونواب

31-03-2026 | 09:24
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه اليوم، سفير دولة قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وجرى عرض للأوضاع العامة والتطورات الأمنية في ظل الحرب التي يعيشها لبنان، وما تفرضه من تحديات على مختلف المستويات.

وأكد الحجار "تضامن لبنان مع دولة قطر والدول العربية الشقيقة جراء الاعتداءات التي تتعرض لها"، شاكرا لقطر "مبادرتها في إرسال المساعدات الإغاثية إلى الأسر النازحة".

من جهته، أكد السفير القطري دعم بلاده "للبنان وشعبه، ووقوفها إلى جانبه في هذه الظروف الدقيقة، واستمرارها في تقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة".

واستقبل وزير الداخلية النائبين ابراهيم منيمنة وملحم خلف، وتم التطرق الى الأوضاع الأمنية لا سيما في بيروت، والإجراءات المتخذة حفاظا على الامن والاستقرار .

ثم التقى النائب إبراهيم كنعان، وعرض معه آخر المستجدات والتطورات في البلاد.

كذلك بحث مع النائب وليد البعريني في الأوضاع العامة.
مواضيع ذات صلة
رسامني عرض مع سفيري قطر والبرازيل التطورات الراهنة
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 20:20:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية عرض مع حاصباني شؤوناً إنمائية
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 20:20:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية أحمد الحجار يعقد اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بحضور المعنيين لمواكبة التطورات الأخيرة في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 20:20:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هيكل عرض مع بلاسخارت التطورات واستقبل رئيس "لابورا"
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 20:20:42 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

