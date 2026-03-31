جلسة طارئة في مجلس الأمن: دعوات لحماية اليونيفيل ووقف التصعيد في لبنان

بدأت جلسة بشأن استهداف "اليونيفيل" في ، وأشار وكيل للشؤون الإنسانية، إلى أن "أكثر من 1240 شخصا قتلوا في لبنان"، وقال: "إن مئات آلاف المدنيين عرضة للخطر في لبنان، وأكثر من 1.1 نزحوا فيه".واعتبر أن "لبنان وصل مجددا إلى حافة الهاوية".ممثل، اعتبر ممثل فرنسا، أن "الهجمات على بعثة حفظ السلام في لبنان شنيعة"، مؤيدا "ولاية اليونيفيل واستمرارها حتى النهاية"، داعيا إلى "التحرك وعدم الاكتفاء بإدانة الاعتداء على اليونيفيل"، وقال: "ندعو وحزب الله إلى ضمان سلامة بعثة حفظ السلام".أضاف: "على إسرائيل عدم اجتياح لبنان برا، وعلى تنفيذ قرارات بما في ذلك مغادرة سفيرها".ممثلةودانت ممثلة اليونان، "قتل عناصر اليونيفيل في لبنان"، وقالت: "إن سلامة عناصر بعثة حفظ السلام في لبنان غير قابلة للتفاوض".وأشارت إلى أن "المدنيين اللبنانيين يدفعون الثمن الأكبر للحرب".