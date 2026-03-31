نداء عاجل لخلف لفتح ممرّات إنسانية آمنة لقرى الجنوب الصامدة

وجه النائب ملحم خلف، "نداء عاجلا لفتح ممرات إنسانية آمنة لقرى الجنوب الصامدة"، وقال: "في ظل الظروف المأسوية التي تعيشها قرانا الصامدة في الجنوب، لا سيما تلك التي أصر أهاليها على البقاء فيها، أي دبل، ورميش، وعين إبل، وكفرحمام، وكفرشوبا، والهبارية، وشبعا، وراشيا الفخار، والماري، وحلتا، والفرديس، ومرجعيون، وجديدة ، والقليعة، ودير ميماس، وبرج الملوك، وإبل السقي، وكوكبا وغيرها من القرى، نتوجه بمناشدة عاجلة إلى والى سائر المنظمات الدولية والإنسانية لفتح ممرات إنسانية آمنة تضمن استمرار تواصل هذه القرى مع الداخل اللبناني".

أضاف: "يواجه أهالي هذه البلدات اليوم خطرا ما بعده خطر، في العزلة الخانقة التي يواجهون، والتي أدت الى النقص الحاد والمتزايد في القوت والدواء والخدمات الأساسية، مما يهدد حياتهم وكرامتهم على حد سواء. ويتفاقم القلق مع الشائعات التي يجري تداولها عن إمكانية انسحاب وحدات من بعض هذه المناطق، لا سيما من رميش، الأمر الذي يزيد من الهشاشة الأمنية ويترك المدنيين في مواجهة ظروف خطرة من دون الحد الأدنى من الحماية".

واعتبر أن "فتح ممرّات إنسانية الى هذه القرى لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة وطنية ماسة وواجبا إنسانيا ملحا لضمان صمود الأهالي وبقائهم في مواجهة العدوان الهمجي عليهم"، لافتا إلى أن "هذا المطلب يستند إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات والبروتوكولات الإضافية، التي تُلزم أطراف النزاعات المسلحة بحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية اليهم من دون عوائق، والتي تحظر تعريض السكان للحصار أو الحرمان من مقوّمات الحياة الأساسية".

وطالب " بتحمل مسؤولياتها الكاملة في هذه المناطق، وتثبيت حضور مؤسساتها، وعلى رأسها القوى المسلحة من جيش وقوى أمن، بالتوازي مع العمل الفوري على فتح هذه الممرات الإنسانية"، داعيا " والقوات الدولية والدول الصديقة والمنظمات الدولية والإنسانية إلى التحرك العاجل والفعال لتأمين هذا الممرّات، وضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات اليهم من دون تأخير".

وختم: "نداء ينبع من وجع الناس وصمودهم… لإنقاذ الحياة وصون الكرامة".