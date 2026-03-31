تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

منخفضان جويان وأمطار طوفانية ستضرب لبنان.. هذا ما يخبئه الطقس خلال الايام المقبلة

Lebanon 24
31-03-2026 | 13:41
A-
A+
منخفضان جويان وأمطار طوفانية ستضرب لبنان.. هذا ما يخبئه الطقس خلال الايام المقبلة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف الاب ايلي خنيصر، المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن، عن منخفضين جويين يقتربان نحو لبنان، مع توقع تسجيل رياح بسرعة نحو 100 كم في الساعة.
وقال في تقرير له عن توقعات الطقس انه " مع بداية شهر نيسان، يعاود منخفض البحر الاحمر نشاطه فوق شبه الجزيرة العربية ولبنان وسوريا وتركيا وقبرص فتتدنى قيم الضغط الجوّي نحو 1006hpa صباح الخميس فتنشط الرياح الجنوبية الغربية من شمال مصر لتصل فوق لبنان بسرعة تترواح بين 60 و 85 كم في الساعة وفي اقصى هباتها الى 100 كم في الساعة".

أضاف:" سنشهد رياح مغبرة مساء الاربعاء وصباح الخميس وغبار كثيف يترافق مع تقدم الساعات بتساقط محلي للأمطار الموحلة، على ان تشتد غزارتها بعد ظهر الخميس ومسائه، حتى فجر الجمعة ويرتفع موج البحر الى 4 امتار. تتساقط امطار متوسطة الى غزيرة وطوفانية بين الحين والآخر  بخاصة فجر الجمعة، وصواعق محلية بنسبة 25% مع حبات برد. وسوف تتمركز الامطار كدرجة اولى: الخط الساحلي، من صور الى طرابلس، جنوب لبنان، البقاع الغربي والأوسط، مناطق الشوف والمتن وكسروان وجبيل والبترون وشكا وطرابلس (30-65مم)،
درجة ثانية: عكار ، الضنية، البقاع الشمالي والشرقي (25-40مم)".

وقال:" تنحسر الاجواء العاصفة والممطرة صباح الجمعة ولغاية صباح الاحد ويتحضر لبنان لوصول منخفض جديد".

توقعات الطقس:
درجات الحرارة على الساحل ليوم الخميس: 25 نهاراً و 15 ليلاً، 

الجبال 1200 متر: 19 نهاراً و 08 ليلاً 

البقاع: 15 نهاراً و 07 ليلاً 

على الجبال 2000 متر: 12 نهاراً و 02 ليلا

حرارة مياه البحر  20 درجة

الرياح:  جنوبية غربية، سرعتها يوم الخميس بين 50 و 100 كم في الساعة .

الرطوبة: 55%  ترتفع ظهر الخميس الى 85%.
جنوب لبنان

الجزيرة

الشمالي

البقاع

طرابلس

الغربي

الاحمر

الشمال

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24