منخفضان جويان وأمطار طوفانية ستضرب لبنان.. هذا ما يخبئه الطقس خلال الايام المقبلة

كشف الاب ايلي خنيصر، المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن، عن منخفضين جويين يقتربان نحو ، مع توقع تسجيل رياح بسرعة نحو 100 كم في الساعة.



وقال في تقرير له عن توقعات الطقس انه " مع بداية شهر نيسان، يعاود منخفض البحر نشاطه فوق شبه العربية ولبنان وسوريا وتركيا وقبرص فتتدنى قيم الضغط الجوّي نحو 1006hpa صباح الخميس فتنشط الرياح الجنوبية الغربية من شمال مصر لتصل فوق لبنان بسرعة تترواح بين 60 و 85 كم في الساعة وفي اقصى هباتها الى 100 كم في الساعة".



أضاف:" سنشهد رياح مغبرة مساء الاربعاء وصباح الخميس وغبار كثيف يترافق مع تقدم الساعات بتساقط محلي للأمطار الموحلة، على ان تشتد غزارتها بعد ظهر الخميس ومسائه، حتى فجر الجمعة ويرتفع موج البحر الى 4 امتار. تتساقط امطار متوسطة الى غزيرة وطوفانية بين الحين والآخر بخاصة فجر الجمعة، وصواعق محلية بنسبة 25% مع حبات برد. وسوف تتمركز الامطار كدرجة اولى: الخط الساحلي، من صور الى ، ، والأوسط، مناطق الشوف والمتن وكسروان وجبيل والبترون وشكا وطرابلس (30-65مم)،

درجة ثانية: ، الضنية، البقاع والشرقي (25-40مم)".



وقال:" تنحسر الاجواء العاصفة والممطرة صباح الجمعة ولغاية صباح الاحد ويتحضر لبنان لوصول منخفض جديد".



توقعات الطقس:

درجات الحرارة على الساحل ليوم الخميس: 25 نهاراً و 15 ليلاً،



الجبال 1200 متر: 19 نهاراً و 08 ليلاً



البقاع: 15 نهاراً و 07 ليلاً



على الجبال 2000 متر: 12 نهاراً و 02 ليلا



حرارة مياه البحر 20 درجة



الرياح: جنوبية غربية، سرعتها يوم الخميس بين 50 و 100 كم في الساعة .



الرطوبة: 55% ترتفع ظهر الخميس الى 85%.

