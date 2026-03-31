في زمن الأعياد...هكذا تبدو حركة المطاعم!

قبيل لدى الطّوائف المسيحيّة الكاثوليكيّة والشعانين لدى الطّوائف المسيحيّة الأرثوذكسيّة، هذا الأحد، تبدو أجواء المطاعم في إيجابية نسبيًا، رغم الحرب والخوف وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، مع تسجيل حركة حجوزات لافتة في عدد من المناطق.

وحسب مصادر " "، تخطّت نسبة الإقبال على الحجوزات ما بين 60 و70% حتى ظهر الأحد، في المناطق الآمنة والبعيدة عن الاستهدافات نسبياً، ولاسيما في مثل والزلقا والضبية والنقاش، إضافة إلى عدد من المطاعم في وبرمانا والزعرور وفاريا والقليعات.

تعكس هذه الحركة في المطاعم رغبة اللبنانيين في التمسك بالحياة وصناعة فسحة أمل ولو موقتة. فبالنسبة الى كثيرين، تبقى الأعياد مناسبة للقاء والفرح وكسر ثقل الأيام.